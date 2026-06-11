Este joven talento en las matemáticas, Samuel Andrés Álvarez Vega, ha demostrado su excepcional habilidad para el razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento analítico al obtener el primer puesto en las Olimpiadas de Matemáticas 2026 de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Su brillante trayectoria comenzó desde temprana edad gracias a su alto coeficiente intelectual y a sus sobresalientes capacidades cognitivas, lo que lo llevó a ser promovido directamente de primero a tercero de primaria.

Agréguenos como fuente favorita de GoogleLa excelencia tiene nombre propio: Samuel Andrés Álvarez Vega . Con apenas 11 años de edad y siendo estudiante de séptimo grado del Colegio La Salle , este talentoso niño volvió a dejar en alto el nombre de su institución y el de su familia al obtener el primer puesto en las Olimpiadas de Matemáticas 2026 de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Para este niño ‘pilo’, los números, las ecuaciones, los algoritmos y los retos lógicos son mucho más que una asignatura escolar: son una verdadera pasión. Su extraordinaria habilidad para el razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento analítico lo han convertido en una de las jóvenes promesas más destacadas de esta ciencia exacta.

Su brillante trayectoria comenzó desde temprana edad gracias a su alto coeficiente intelectual y a sus sobresalientes capacidades cognitivas, lo que lo llevó a ser promovido directamente de primero a tercero de primaria. Desde niño mostró un talento excepcional para el aprendizaje. En su etapa en el Colegio Newport, inició una cadena de éxitos que marcaría su futuro académico.

En tercer grado se coronó campeón de las Olimpiadas de Matemáticas de la UIS y, un año después, en cuarto grado, obtuvo el máximo galardón en las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Al ingresar al Colegio La Salle, continuó ampliando su impresionante palmarés. En quinto grado volvió a conquistar el primer lugar en las referidas competencias de la UIS.

Ese mismo año alcanzó reconocimiento internacional al obtener la medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, realizadas en Bolivia. Ahora suma una nueva medalla dorada a su colección, reafirmando su posición como uno de los estudiantes más sobresalientes de su generación en el campo de las ciencias matemáticas. La historia de Samuel Andrés es una inspiración para otros niños y jóvenes que encuentran en las matemáticas un universo fascinante de posibilidades.

Hoy, la comunidad educativa de La Salle, sus familiares y amigos celebran con orgullo este nuevo triunfo de un niño que sigue resolviendo con éxito cada reto que le plantea la vida, sumando medallas, experiencias y sueños a una trayectoria que apenas comienza, pero que ya brilla con luz propia en el firmamento de las matemáticas





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