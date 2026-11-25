El escritor santandereano Samuel Arenas Guissa prepara un libro de 17 cuentos sobre la memoria campesina de la Mesa de Los Santos y su historia.

El escritor santandereano Samuel Arenas Guissa prepara la publicación de Cuentos de la casa grande. Crónicas de polvo, memoria y sismos, un libro de 17 cuentos que recorre el pasado de la Mesa de Los Santos, en Santander, y recupera las vivencias de una región que ha cambiado con el paso del tiempo.

La obra parte de la idea de que la memoria de los pueblos se construye a partir de las historias que se cuentan en casa, las anécdotas de los abuelos y los relatos que pasan de generación en generación. Con este libro, Arenas Guissa busca que esas narraciones se conviertan en parte de la identidad de un territorio.

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Cuentos nacen de las noches familiares

Los cuentos nacen, en buena medida, de los recuerdos de infancia del autor y de las historias que escuchó de su padre, don Samuel Arenas, y de su tío Víctor Antonio Arenas, dos hombres con una particular habilidad para contar historias.

En la casa familiar ubicada en la Mesa de Los Santos, las noches se convertían en espacios de tertulia. En un corredor de aproximadamente 30 metros se reunían hijos, nietos y otros familiares para escuchar los relatos que llegaban de los arrieros que transitaban por la región.

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Según recuerda el escritor, los arrieros encontraban allí un lugar para descansar, dejar sus cargas, alimentar las mulas y compartir un café. Arenas Guissa cuenta que su padre hacía suyas las historias de los arrieros, y que los hijos se reunían en la noche para escuchar cuentos de miedo y de espanto.

De esas conversaciones surgió buena parte del universo narrativo de la publicación. El libro también recoge experiencias que el escritor vivió directamente durante su niñez, hace aproximadamente seis décadas.

Vida campesina en la Mesa de Los Santos

Cuentos de la casa grande propone un recorrido por las costumbres, los personajes y las formas de vida de una época en la que las carreteras eran caminos de polvo. Las familias trabajaban juntas en las labores del campo, y conseguir agua, lavar la ropa o trasladarse de un lugar a otro implicaban largas jornadas.

Arenas Guissa recuerda una Mesa de Los Santos rodeada de sabanas, ganado, caballos, palomares y cultivos de maíz y tabaco. En esa región no había televisión ni servicio de gas, ni las comodidades actuales, pero la vida transcurría entre el trabajo en los campos, la naturaleza y las historias compartidas.

El autor recuerda que su madre lavaba la ropa cada 20 días o cada mes. Según relata, la ropa se cargaba en mulas para recorrer cinco kilómetros de distancia, y todos los hijos acompañaban a su madre a bañarse en esos lugares.

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Mirada distinta sobre la historia regional

Arenas Guissa explica que su intención es acercarse a la historia regional desde una perspectiva distinta a las narrativas de violencia y narcotráfico que suelen ocupar buena parte de los relatos sobre el país. Los cuentos combinan humor, nostalgia, misterio, amoríos y tragedias cotidianas.

El escritor describe el libro como un viaje al pasado por los Andes colombianos, para recuperar parte de esa historia con nombres y apellidos. Afirma que no es un libro de violencia, de narcotráfico ni de terrorismo, sino un recorrido lleno de humor y magia hacia el origen y la historia de la región.

Entre los títulos figuran Félix regresa a casa, Un pueblo muere de sed, Henry y sus tiempos felices, Madrigal en su laberinto, El último penitente, Caminando entre sombras y La bruja de la noche. Uno de los relatos que el autor recuerda con especial cariño es el de Félix, un gato que su hermano Alberto encontró en las montañas de la región y que terminó como un integrante más de la familia.

El libro también incluye episodios que trascienden la Mesa de Los Santos, como recuerdos de Oiba y de los primeros años del autor como estudiante de Derecho y abogado. El hilo conductor, sin embargo, sigue siendo la memoria de una región y de las personas que contribuyeron a construir su identidad.

El título tiene un significado especial. La casa grande es la vivienda donde vivió el padre del escritor y donde transcurrieron muchas de las escenas que inspiraron los cuentos, como las jornadas campesinas, las actividades familiares y las charlas nocturnas que alimentaron la imaginación del autor.