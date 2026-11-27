Samuel Morales e Indira Santamaría se casaron en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla. La ceremonia religiosa fue oficiada el 25 de noviembre.

Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, se unió en matrimonio con la modelo Indira Santamaría en Barranquilla. La ceremonia religiosa se realizó el miércoles 25 de noviembre en el salón Lluvia de Oro del Hotel Dann Carlton.

El acto se celebró cuatro días después de que la pareja formalizara su unión civil el sábado 21 de noviembre en una reunión privada en su domicilio. La pastora oficiante condujo la ceremonia donde Samuel, de 21 años, prometió acompañar y cuidar a su esposa de por vida.

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Detalles de la ceremonia religiosa

El momento central de la boda fue la lectura de los votos matrimoniales frente al altar. Samuel Morales le dijo a Indira Santamaría que le prometía ser su compañero toda la vida, lo que provocó que la novia no pudiera contener las lágrimas.

Al finalizar el intercambio de votos, los invitados recibieron a los novios con una lluvia de papeles blancos. La novia lució un vestido blanco de encaje con falda amplia, un velo largo y sostenía un ramo de flores blancas.

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Samuel Morales eligió para la ocasión un esmoquin blanco con corbatín y pantalón negro. La decoración del salón Lluvia de Oro incluyó flores blancas, velas, candelabros de cristal y cortinas que iban de piso a techo.

Participación de la familia y artistas

La fiesta mantuvo el sello inconfundible de la familia Morales. Samuel ingresó a la recepción cantando La purita verdad, uno de los éxitos de su padre, y posteriormente le dedicó otra canción a Indira frente a la tarima.

Miguel Morales, abuelo de Samuel y padre de Kaleth, asistió junto a sus hijos Kanner y Keyner Morales. Estos últimos, integrantes de la agrupación Los K Morales, interpretaron temas musicales durante el evento para la familia y los invitados.

Artistas del género vallenato como Martín Elías Jr., Óscar Gamarra y LuisRa Solano también estuvieron presentes. La Banda del 5 proporcionó la música vallenata y urbana, mientras que el cantante Mr. Black animó la hora loca con champeta.

Historia de amor y vida familiar

Samuel Morales e Indira Santamaría están juntos desde mayo de 2024. La pareja tiene una historia familiar consolidada y en crecimiento con la llegada de nuevos miembros. En julio de 2025 nació su hija Kalieth, en homenaje a Kaleth Morales.

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El cantante también cría como propia a Emma, la hija mayor de Indira. A finales de septiembre del presente año, Samuel le pidió matrimonio frente al mar en las playas de Salgar, en el departamento del Atlántico.

El acto de propuesta contó con un letrero que preguntaba Will You Marry Me?. Poco después de la boda, la pareja confirmó a la familia Morales que esperaba un niño llamado Kaleth Miguel, en honor al abuelo.

Legado musical y nueva etapa

Kaleth Morales, conocido como el Rey de la Nueva Ola del vallenato, falleció en agosto de 2005 en un accidente de tránsito. Samuel tenía apenas unos meses de nacido cuando perdió a su padre.

El joven cantante sigue los pasos de su padre junto al acordeonero Juank Ricardo, quien tocó con Kaleth Morales. Samuel alterna sus propias canciones con los clásicos de su padre y es conocido por su apodo El heredero.

Con esta unión, Samuel Morales inicia una nueva etapa en su vida personal y profesional. Su familia se ampliará con la llegada del nuevo Kaleth Miguel en los próximos meses, consolidando el legado de la dinastía vallenata.