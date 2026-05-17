Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, es víctima de un robo en Venezuela

Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, alertó a Wendy Herrera, abogada del artista, después de perder comunicación con él durante la madrugada del viernes 15 de mayo. Alex Saab, un deportado de Estados Unidos, fue enviado a Miami desde Venezuela. Según sus allegados, Samuel Morales salió de unos premios realizados en el teatro Colsubsidio y luego tomó un taxi, lo que generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas. El cantante fue encontrado sano y salvo, aunque habría sido víctima de un robo mediante el uso de escopolamina. Su tío, Kanner Morales, confirmó que delincuentes lo habrían drogado mientras se movilizaba en el vehículo de servicio público y posteriormente le quitaron todas sus pertenencias personales. Samuel Morales se encuentra en buen estado de salud y acompañado de su familia. Los robos bajo la modalidad de escopolamina en zonas de entretenimiento y durante recorridos en taxis son una preocupación en Venezuela.

Samuel Morales , hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales , alertó a Wendy Herrera , abogada del artista, después de perder comunicación con él durante la madrugada del viernes 15 de mayo.

Alex Saab, un deportado de Estados Unidos, fue enviado a Miami desde Venezuela. Según sus allegados, Samuel Morales salió de unos premios realizados en el teatro Colsubsidio y luego tomó un taxi, lo que generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas. El cantante fue encontrado sano y salvo, aunque habría sido víctima de un robo mediante el uso de escopolamina.

Su tío, Kanner Morales, confirmó que delincuentes lo habrían drogado mientras se movilizaba en el vehículo de servicio público y posteriormente le quitaron todas sus pertenencias personales. Samuel Morales se encuentra en buen estado de salud y acompañado de su familia. Los robos bajo la modalidad de escopolamina en zonas de entretenimiento y durante recorridos en taxis son una preocupación en Venezuela





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