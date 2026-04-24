San Andrés, Santander: Tres Años de Aislamiento y Promesas Incumplidas por la Reconstrucción del Puente El Congreso

La comunidad de San Andrés, Santander, lleva tres años sufriendo las consecuencias de la pérdida del puente sobre el río El Congreso, sin que la reconstrucción avance a un ritmo adecuado. Más de 2.000 familias permanecen incomunicadas y dependen de una peligrosa tarabita para cruzar el río, poniendo en riesgo sus vidas y afectando su acceso a servicios básicos y su economía.

Tres años de angustia y promesas rotas marcan la vida de los habitantes de San Andrés , municipio ubicado en el departamento de Santander , Colombia. Desde el fatídico 11 de abril de 2023, cuando una devastadora avalancha se llevó el puente que conectaba a la comunidad sobre el río El Congreso, la movilidad se ha convertido en un desafío diario y una constante amenaza para la seguridad de más de 2.000 familias.

A pesar de la asignación de recursos económicos significativos, cercanos a los 14.000 millones de pesos, la reconstrucción del puente se ha visto plagada de retrasos y obstáculos, dejando a la población incomunicada y obligada a recurrir a una precaria tarabita para cruzar el río. Esta improvisada solución, aunque permite el paso, expone a niños, adultos mayores y a toda la comunidad a un riesgo inminente, generando una profunda preocupación por el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, así como por el impacto negativo en la economía campesina de la región.

La frustración y el descontento de los habitantes de San Andrés son palpables. Kendy Jaimes, una residente del municipio, expresó su desesperación en una entrevista con Blu Radio, lamentando los múltiples incumplimientos por parte de las autoridades y el contratista a cargo de la obra.

“Han sido tres años de promesas incumplidas. Hoy seguimos arriesgando la vida en una tarabita, niños, adultos mayores y toda la comunidad”, declaró Jaimes, reflejando el sentir generalizado de la población. La obra, iniciada durante la administración de Mauricio Aguilar y continuada con recursos adicionales durante el gobierno de Juvenal Díaz, ha avanzado a un ritmo exasperantemente lento, lo que ha generado suspicacias sobre la falta de compromiso y la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Según los testimonios de los residentes, la presencia de trabajadores en el sitio de la construcción es escasa, con apenas tres o cuatro personas trabajando de manera intermitente. El contratista, según denuncian, aparece y desaparece sin un cronograma definido, lo que impide un avance constante y significativo en la reconstrucción del puente.

La reciente reunión de seguimiento, celebrada el pasado 23 de abril con la participación de la comunidad, veedores, autoridades municipales, la Personería, la Defensoría del Pueblo y el contratista, concluyó con un nuevo compromiso de entrega del puente en un plazo de cuatro meses, es decir, para agosto. Sin embargo, este anuncio fue recibido con escepticismo, ya que no es la primera vez que se establecen fechas límite que luego no se cumplen.

La líder comunitaria advirtió con resignación: “No es la primera vez que anuncian fechas de entrega y no cumplen. Amanecerá y veremos”. La situación en San Andrés no solo representa una crisis de movilidad, sino también una violación de los derechos fundamentales de sus habitantes. El Defensor del Pueblo en Santander, Jesualdo Ramírez, quien visitó la zona, manifestó su profunda preocupación por las condiciones de riesgo que enfrenta la comunidad.

“Hay un riesgo evidente contra la vida y la dignidad de los campesinos, además de afectaciones al derecho a la movilidad y al acceso a la educación de niños y niñas”, señaló Ramírez, quien no descartó la posibilidad de emprender acciones constitucionales para garantizar el cumplimiento de los derechos de los afectados. La falta del puente ha tenido un impacto devastador en la economía local, afectando a los productores de café, cítricos como el limón Tahití y panela, así como al sector turístico que depende del acceso a la laguna de Ortices.

Los campesinos aseguran haber sufrido pérdidas económicas debido al aumento en los costos de transporte por rutas alternativas, lo que ha dificultado la comercialización de sus productos. El contratista, por su parte, ha informado que en mayo iniciará una fase crucial del proyecto, con el montaje de la estructura metálica del puente, que implicará el lanzamiento de 70 toneladas de material y la construcción de una torre de soporte.

Sin embargo, la comunidad insiste en la urgencia de soluciones inmediatas, incluyendo el envío de maquinaria prometida por la Gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, y advierte que la paciencia se agota ante una obra que, tres años después de la tragedia, sigue sin brindar una movilidad digna y segura. La comunidad exige transparencia, compromiso y una acción decidida por parte de las autoridades para poner fin a esta angustiante situación y devolverles la esperanza de un futuro mejor





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