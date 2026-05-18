San Diego es blanco de atentado terrorista; dos menores presuntos atacantes y un guardia iban en coche cerca de mezquita

El pasado ataque terrorista en la mezquita de San Diego ha sido investigado por los agentes del FBI y ha dejado a dos menores entre 17 y 19 años muertos por heridas de bala y un guardia de seguridad fallecido. Además, un vehículo fue hallado cerca de la mezquita y tres personas resultaron heridas de bala.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dio a conocer que una mezquita en San Diego se vio afectada por un acto terrorista, en el que habrían muerto dos menores presuntos atacantes y un guardia de seguridad.

Un vehículo fue hallado cerca de la mezquita y tres personas resultaron heridas de bala, al menos una de ellas, una menor, de 17 años, según las investigaciones del FBI. Wahl también apuntó a un enfoque criminal de odio en el análisis del incidente. Por su parte, la policía desplegó un operativo en la mezquita, donde los asistentes huyeron y la policía detuvo a varios sospechosos.

Este ataque sucede en medio de un aumento en la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en EEUU, en un contexto de aumento de las amenazas. La mezquita es el lugar más grande del condado y clave para la comunidad local.

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