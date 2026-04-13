La ciudad de San Gil, otrora un destino turístico y cultural, se enfrenta a una crisis de múltiples dimensiones, producto de la politiquería, la corrupción y la falta de planificación. Este artículo analiza los problemas de inseguridad, deterioro ambiental, parálisis de obras y deterioro de la infraestructura que aquejan a la Perla del Fonce, y plantea la necesidad de una gestión municipal transparente y orientada al bienestar de sus habitantes.

San Gil , otrora un tesoro, es hoy un reflejo de la decadencia. La ciudad, otrora admirada, ha sido desmantelada lenta pero inexorablemente por la politiquería , un flagelo que, a menudo, se disfraza de incapacidad e irresponsabilidad. San Gil camina sin rumbo fijo, multiplicando sus problemas como un cáncer que se expande sin control.

El microtráfico, la prostitución rampante, los atascos vehiculares, la inseguridad creciente, todos ellos, síntomas de una enfermedad que corroe a la Perla del Fonce. Esta urbe, que alguna vez fue un oasis de tranquilidad, ahora enfrenta los mismos desafíos que las grandes ciudades que crecen de manera desorganizada, sin planificación, sin programas urbanísticos coherentes. Hasta su clima, antaño agradable, ha sufrido los embates del deterioro, mientras el río Fonce, que la atraviesa majestuoso, muestra una imagen desgarradora de abandono y deterioro ambiental. La corrupción y la improvisación han consumido a la bella San Gil, aquella que atraía al presidente Pedro Nel Ospina, fascinado por la elegancia de sus mujeres y la frescura de sus aguas. La ciudad, fundada hace 300 años, con su imponente catedral y su centro histórico, se desvanece ante la indiferencia de sus líderes y la apatía de gran parte de la población. El sicariato, una plaga que antes solo acechaba en las grandes urbes, ahora se ha convertido en una sombra constante, sembrando el terror en las noches sangileñas, un eco de la realidad que sufre Bucaramanga. La ciudad, un imán para los amantes de la aventura, con su oferta de parapente, canotaje y deportes extremos, se encuentra paralizada por la inacción. La variante, un proyecto prometedor que comenzó su construcción en 2018 con la esperanza de modernizar la ciudad, se encuentra estancada. De los 9,6 km de longitud proyectados, solo se han construido 4 kilómetros en 74 meses, una burla al progreso y a la paciencia de los ciudadanos. Los concejales y el alcalde guardan silencio, mientras la sociedad permanece ajena a los problemas que aquejan a su ciudad, como si fueran ajenos a su destino. La obra está paralizada desde enero de 2025, tras la cancelación de la licitación por parte de Invías, después de una inversión de 180 mil millones. El antiguo y colonial hospital, una joya del patrimonio, ha sido reducido a cenizas por la politiquería y la indiferencia. Demolido en 2019, sigue en obra negra, un monumento a la desidia. A pesar de que el CONPES ha aprobado la terminación del Hospital Regional de San Gil, se espera su culminación este año, dejando atrás las promesas incumplidas. El antiguo hospital fue demolido sin que se considerara la posibilidad de preservarlo o darle un nuevo uso. Solo prevalecieron los propósitos de negocio de algunos constructores y politiqueros, quienes despojaron a San Gil de su historia y su legado. Se espera que se superen los obstáculos técnicos y se diseñe una estructura funcional y con identidad. Los problemas de la Perla son serios y no hay soluciones a corto plazo. La basura, la inseguridad creciente, el desbordamiento demográfico, acompañado de la violencia y el microtráfico, han empeorado la calidad de vida. Además, el alto costo de la vida ha sacado del circuito económico a las familias de bajos recursos. La sociedad no puede seguir siendo indiferente a la ciudad y a sus problemas. Es crucial reflexionar sobre la elección del próximo alcalde, buscando una persona íntegra y comprometida con el bienestar de San Gil





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

San Gil Corrupción Inseguridad Urbanismo Infraestructura Politiquería

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Impacto del Viaje Espacial en la Salud: Explicaciones del Experto en Medicina AeroespacialEl Dr. Cristian Camilo Muñoz, especialista en medicina aeroespacial, detalla las afectaciones que experimentan los astronautas tras su regreso a la Tierra, incluyendo la reactivación de virus latentes, cambios en la distribución sanguínea y posibles alteraciones en la visión.

Read more »

Donación de Libros del Club Rotario de San Gil a la Casa de la Cultura de CabreraEl Club Rotario de San Gil realizó una donación de más de 600 libros a la Casa de la Cultura de Cabrera, junto con talleres de empoderamiento para jóvenes. Diego Roberto Ordóñez, director de los rotarios, enfatizó la importancia de la lectura y el uso responsable de las redes sociales.

Read more »

Satena confirma nueva suspensión de la ruta San Gil – Bucaramanga: retos para la operación aéreaA pesar de la conflictiva conectividad terrestre que enfrentan San Gil y el sur de Santander por el mal estado de las vías y que se agudiza con protestas, la conectividad aérea desde el aeródromo Los Pozos no ha logrado despegar con fuerza.

Read more »

Resultados del Baloto del 11 de abril de 2026: números ganadores del sorteo 2642Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Lotería del Cauca: Resultados del Sorteo 2606 del 11 de Abril de 2026Conozca los resultados del sorteo 2606 de la Lotería del Cauca, realizado el sábado 11 de abril de 2026. El número ganador del premio mayor fue 3581, serie 206. Revise su billete y conozca los números ganadores de los premios secos.

Read more »

Reconstruyen la Batalla de Barú: Un viaje al corazón del Galeón San JoséUn proyecto multidisciplinario reconstruye la Batalla de Barú, el enfrentamiento que llevó al hundimiento del Galeón San José, utilizando herramientas de arqueología del conflicto para modelar la batalla y revelar información histórica sobre el evento y la época.

Read more »