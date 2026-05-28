San Juan de Urabá sigue incomunicado tras más de tres meses del colapso de puente; Invías promete solución para julio de 2026

Más de 7.000 personas en San Juan de Urabá continúan cruzando el río San Juan en planchones improvisados tras el colapso parcial del puente en febrero. La Gobernación de Antioquia urge a Invías a acelerar la instalación de un puente modular, que ahora se prevé para julio de 2026, mientras la comunidad sufre riesgos diarios y encarecimiento de transporte.

Más de tres meses después del colapso parcial del puente sobre el río San Juan en el municipio de San Juan de Urabá, la comunidad continúa incomunicada y enfrentando graves dificultades de movilidad.

La emergencia, ocurrida el 2 de febrero tras las afectaciones del frente frío, dejó a cerca de 7.000 personas de cinco veredas y del barrio San Juan Oriente sin paso vehicular seguro, especially en el corredor que conecta con la transversal de Las Américas hacia Montería. Desde entonces, habitantes han tenido que cruzar el río en planchones y tablones improvisados, arriesgando su vida para transportar alimentos, combustibles, estudiantes y mercancías.

La situación ha encarecido el transporte de productos y aislado a la población. La Gobernación de Antioquia ha presionado al Gobierno nacional y al Instituto Nacional de Vías (Invías) para acelerar la instalación de un puente modular prometido, inicialmente para mayo pero ahora reprogramado para el 31 de julio de 2026. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, exigió prontitud, denunciando que la comunidad sigue expuesta a peligros diarios.

La administración departamental asumió la construcción de las bases para la estructura metálica, invirtiendo cerca de 700 millones de pesos, y entregó las obras de cimentación a Invías entre el 3 y el 6 de abril, incluyendo las del puente sobre el río Mulatos en Necoclí. Según William Molano, director operativo de Invías, los retrasos se deben a trabajos técnicos adicionales: es necesario intervenir uno de los apoyos del puente y adecuar el lecho del río para garantizar la estabilidad de la obra.

La entidad aseguró que el cronograma fue socializado con las comunidades. Mientras tanto, solo se ha instalado el puente sobre el río Mulatos en Necoclí; en San Juan de Urabá la solución definitiva tarda más de un año en llegar, leaving a population in limbo y expuesta a riesgos constantes. La desconexión vial entre Antioquia y Córdoba persiste, afectando la economía, la educación y el acceso a servicios básicos para miles de personas





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