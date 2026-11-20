La Procuraduría destituyó a Carlos Julián Caicedo por incompatibilidades laborales mientras asesoraba al Invías, siendo pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento decidió sancionar disciplinariamente a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, expresidente de la empresa estatal Ecopetrol. Esta medida legal implica la destitución inmediata de Caicedo Cano y establece una inhabilidad general de ocho años para que pueda ejercer cargos públicos en el futuro.

Despido por violar régimen de incompatibilidades

La resolución emitida en primera instancia confirma que Carlos Julián Caicedo Cano incumplió el régimen de incompatibilidades establecido para los servidores públicos colombianos. El organismo de control determinó que existía una contradicción grave al mantener simultáneamente un vínculo contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo mientras asumía funciones como asesor del Instituto Nacional de Vías, conocido como Invías.

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El caso específico señala que el contrato con la Institución Universitaria Pascual Bravo, ubicado en Medellín, continuaba activo cuando Caicedo Cano comenzó su gestión en el Invías el 24 de enero de 2023. Esta fecha coincide con el inicio del mandato del gobierno de Gustavo Petro, periodo durante el cual se originaron las acciones de control por parte de la autoridad disciplinaria.

Origen de la investigación y publicaciones mediáticas

La investigación disciplinaria formal se desencadenó a partir de una publicación periodística realizada por el medio La Silla Vacía. Esta información salió a la luz el 7 de junio de 2023 bajo el título específico de Los contratos con el Estado de la pareja de Roa, presidente de Ecopetrol, lo que puso en evidencia las actividades laborales de Caicedo Cano durante ese lapso.

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La entidad de control analizó los detalles reportados en dicha edición y verificó la existencia de las relaciones contractuales que generaron el conflicto de intereses. La transparencia mediática sirvió como el detonante inicial para que la Procuraduría Distrital de Juzgamiento iniciara el procedimiento legal que culminó con la sanción de ocho años de inhabilidad para el administrador de empresas.

Impacto en la imagen de figuras del Gobierno

La decisión de la Procuraduría tiene implicaciones directas en el entorno familiar y profesional de Ricardo Roa, quien se desempeñó como el presidente de Ecopetrol. La relación de pareja entre Roa y Carlos Julián Caicedo Cano fue el eje central de la investigación, vinculando la gestión pública de uno con la otra actividad laboral del otro.

Esta situación resalta la importancia del escrutinio sobre las parejas de funcionarios de alto nivel en el sector público. La inhabilidad de ocho años para Caicedo Cano no solo afecta su trayectoria profesional futura, sino que también refuerza los mecanismos de control que buscan prevenir el uso indebido de la función pública por parte de allegados a líderes del gobierno.

Próximos pasos y consecuencias legales

Con la resolución en primera instancia, Carlos Julián Caicedo Cano queda inhabilitado para ocupar cualquier empleo o comisión pública por un período de ocho años. Esta sanción es una consecuencia directa de la violación de las normas de convivencia y legalidad que rigen a los funcionarios del Estado colombiano.

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La decisión de la Procuraduría Distrital de Juzgamiento cierra una etapa del proceso disciplinario, aunque deja sentada una precedente claro sobre el cumplimiento estricto de las incompatibilidades laborales. El caso se enmarca en los esfuerzos de la administración actual por asegurar la transparencia en las contrataciones y la gestión de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro.