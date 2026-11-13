Sanción de 12 partidos para Jesús Owono por la fatal colisión con Jesús de Miguel

La RFEF sanciona al portero del Andorra con 12 partidos por la entrada fatal contra Jesús de Miguel. Se detalla el informe del Comité de Competición y la reacción de ambos clubes en este caso trágico.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto al portero Jesús Owono una sanción de doce partidos de suspensión tras el trágico incidente que costó la vida del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel. El Comité de Competición hizo público este viernes 10 de noviembre la resolución disciplinaria definitiva, fundamentada estrictamente en la descripción del árbitro durante el partido disputado el 2 de noviembre en la jornada 12 de la Segunda División.

El informe arbitral justifica la máxima sanción

El órgano disciplinario de la RFEF declaró que la valoración de la acción debe basarse en los hechos expresamente consignados en el acta arbitral. En dicho documento se hizo constar que Jesús Owono fue expulsado por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario, utilizando una fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. Esta descripción técnica permitía apreciar la especial gravedad de la acción realizada.

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Por estas razones, la sanción alcanza la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario de la RFEF. Este artículo establece castigos entre cuatro y doce partidos por producirse de manera violenta contra un adversario con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas graves por su propia naturaleza o por la inactividad que puedan determinar.

Contexto del accidente fatal en el Heliodoro

El incidente ocurrió cuando el delantero Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, se disponía a controlar un balón en el centro del campo durante el choque entre el Tenerife y el Andorra. Owono salió a despejar el esférico y, al realizar la entrada, impactó fatalmente con su rival. El jugador del Tenerife quedó tendido en el terreno de juego, donde fue atendido por el cuerpo médico, antes de ser trasladado de urgencia a un hospital en Tenerife, donde finalmente falleció al día siguiente.

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Los partidos ligueros disputados el fin de semana pasado, posterior a la tragedia, estuvieron marcados por distintos actos de homenaje y recuerdo a Jesús de Miguel. El sábado se llevó a cabo un emotivo homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López, la casa del Tenerife, con la presencia de representantes de todos los estamentos del fútbol español en señal de duelo.

Reacciones del club y del portero sancionado

Carles Manso, entrenador del U.E. Santa Coloma Andorra, confirmó el jueves que Jesús Owono está muy tocado por la situación tras la vuelta a los entrenamientos. Manso explicó que el portero se ha refugiado en su familia y amigos para sobrellevar el golpe, mientras el club ha decidido darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión sobre su vuelta al grupo.

El propio Jesús Owono había afirmado en una carta pública la semana pasada que estaba pasando los días más difíciles de su vida. El internacional ecuatoguineano se mostró consciente de que habrá muchas cuestiones que abordar y que afrontará lo que venga con todo el respeto, aunque admitió no poder pensar en otra cosa que en el dolor que están viviendo.

Declaraciones del técnico y cierre del caso

En su mensaje público, Owono se despidió con las palabras: Descansa en paz, Jesús, reflejando la tristeza colectiva del fútbol español. Por su parte, el técnico del Andorra, Carles Manso, dejó claro durante su rueda de prensa que el portero no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque. El técnico insistió en que el futbolista tiene que convivir desgraciadamente con una tragedia que va más allá de lo deportivo.

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Esta resolución cierra el proceso disciplinario inicial, aunque deja al futbolista ecuatoguineano con una larga suspensión que afectará la defensa del equipo andorrano en los próximos meses. La comunidad futbolística sigue procesando el duelo por la pérdida prematura de uno de los delanteros más prometedores de la categoría.