Sanción de Coljuegos a Javier Arias: Multa y prohibición de rifas

Coljuegos impone multa de 116 millones a Javier Arias por rifas ilegales en Instagram y prohíbe su actividad durante cinco años por infracciones graves.

La entidad de control colombiano Coljuegos impuso una sanción económica de 116 millones de pesos más intereses moratorios al influencer antioqueño Javier Arias Castañeda, conocido públicamente como Javier Arias Stunt. Esta resolución administrativa confirma que el creador de contenido comercializó rifas a través de su perfil de Instagram sin contar con los permisos legales exigidos por el Estado. La medida se toma tras comprobar que operó juegos de suerte y azar en modalidad de rifas sin autorización vigente durante el periodo analizado.

Detalles de la Sanción de Coljuegos

El organismo regulatorio estableció además que Javier Arias Castañeda queda prohibido de operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria de la decisión, es decir, una vez quede firme. Esta medida de inhabilitación busca proteger al público consumidor de prácticas comerciales no reguladas que puedan generar daños patrimoniales o financieros a los usuarios. La entidad explicó que la medida se adoptó como respuesta directa a la evidencia recolectada durante la actuación administrativa correspondiente al caso. Se determinó que el influencer no poseía ningún tipo de licencia, permiso o contrato vigente que le permitiera ejercer esta actividad económica de forma legal en Colombia.

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Historial de Infracciones y Proceso Administrativo

Uno de los aspectos más críticos de este caso es que la sanción actual no constituye el primer antecedente de Javier Arias frente a las autoridades reguladoras por presunta operación irregular de rifas. De hecho, desde 2024 la entidad había informado públicamente sobre la apertura de dos procesos administrativos sancionatorios relacionados con el influencer y sus empresas asociadas. Se destacó que, pese a las actuaciones administrativas en curso, el influenciador habría continuado promocionando sorteos a través de sus redes sociales sin suspender sus actividades. De hecho, actualmente en este mismo viernes 13 de noviembre, Arias sigue promocionando sus polémicas rifas, lo que agravó la situación legal y justificó la intensidad de la multa actual.

Denuncia Penal ante la Fiscalía General

Tras los nuevos señalamientos y la continuidad de las prácticas irregulares, Coljuegos confirmó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunta comisión del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Esta disposición legal sanciona a quienes desarrollen actividades que, sin contar con la respectiva autorización, permiso o contrato, utilicen modalidades de juego no oficiales o monopólicas en el territorio nacional. Este delito contempla penas de prisión de seis a ocho años y multas económicas equivalentes a entre 500 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el país. La acción legal busca trascender la sanción administrativa y responsabilizar penalmente al creador por la reiteración de conductas prohibidas.

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Trasfondo de Javier Arias Stunt en Necoclí

Javier Arias Castañeda es un comerciante y creador de contenido antioqueño que alcanzó notoriedad nacional por exhibir un estilo de vida de alto perfil económico, incluyendo la posesión de vehículos de lujo y la promoción de millonarios sorteos. Su popularidad aumentó significativamente al recorrer las encarecidas calles de Necoclí, Antioquia, en una camioneta Tesla Cybertruck, un símbolo visual de su marca personal. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por controversias legales severas, incluyendo un proceso penal de amplia repercusión mediática registrado en marzo de 2026. El 12 de marzo de ese año fue capturado durante un operativo policial realizado en una finca del corregimiento El Totumo, en el municipio de Necoclí.

Desenlace del Caso de Armas y Libertad

Durante el procedimiento de captura en la finca de Necoclí, las autoridades reportaron el hallazgo de dos pistolas, dos escopetas, una carabina, aproximadamente 1.926 cartuchos de diferentes calibres y 208 millones de pesos en efectivo. La Fiscalía le imputó inicialmente el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. No obstante, en septiembre pasado, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo lo absolvió al no establecerse jurídicamente que las armas encontradas estuvieran bajo su dominio o responsabilidad directa. Esta absolución reciente contrasta con las nuevas sanciones económicas y penales por el ejercicio ilícito de rifas, mostrando un escenario legal complejo para el influencer.