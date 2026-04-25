Sanción Millonaria a Enel Colombia por Manipulación de Precios de Energía

La Superintendencia de Servicios Públicos sanciona a Enel Colombia con 2.847 millones de pesos por irregularidades en las ofertas de precio de bolsa, afectando el costo de la energía para los usuarios. El presidente Petro denuncia un 'atraco' y exige la devolución del sobrecosto en la próxima factura.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha impuesto una sanción significativa de 2.847 millones de pesos a Enel Colombia S.A. E.S. P., la principal empresa distribuidora de energía en Bogotá y Cundinamarca .

Esta decisión se fundamenta en la detección de irregularidades en las ofertas de precio de bolsa, prácticas que han tenido un impacto directo en el costo del servicio eléctrico para los consumidores finales. La Superservicios, durante su proceso de control y supervisión, identificó que la conducta de Enel Colombia generó tres efectos concretos y perjudiciales para el sistema energético nacional.

Estos efectos se traducen en una distorsión del mercado, un aumento injustificado de los precios y un detrimento para la economía de los usuarios. La investigación reveló que Enel, aprovechando su posición dominante tanto en la generación como en la distribución y comercialización de energía en Bogotá, manipuló los precios de bolsa para maximizar sus ganancias, en detrimento del bienestar de los ciudadanos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la competencia en el sector energético colombiano.

La Superintendencia actuó con firmeza al imponer la sanción, buscando restablecer la equidad y proteger los derechos de los usuarios. Se espera que esta medida sirva como un precedente para disuadir futuras prácticas abusivas y promover un mercado energético más justo y eficiente. La sanción no solo implica una multa económica, sino también la obligación para Enel de corregir las irregularidades detectadas y adoptar medidas preventivas para evitar que se repitan en el futuro.

La Superservicios continuará vigilante para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de los intereses de los consumidores. El presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia a los hallazgos de la Superservicios, responsabilizando a Enel Colombia del aumento de la tasa de inflación en el mes de marzo, desmintiendo la atribución a un incremento del salario mínimo.

El mandatario calificó las acciones de Enel como un 'atraco al bolsillo de los colombianos' y solicitó a la embajadora colombiana en Italia que inicie acciones legales bajo las leyes italianas y europeas contra la empresa. Petro argumentó que Enel distorsionó el precio de bolsa de la energía eléctrica, provocando un aumento del 9% en el precio de la generación eléctrica para Bogotá en un solo mes.

El presidente enfatizó que la falta de anonimato en las transacciones en bolsa permite a una distribuidora, como Enel, manipular los precios de la generación de la misma empresa dueña de la generación, distribución y comercialización, estableciendo un precio de monopolio muy por encima de los costos reales. Esta situación, según Petro, es una estafa a los usuarios bogotanos y requiere una intervención urgente de la Superintendencia de Industria y Comercio para romper el monopolio prohibido por la Constitución.

El presidente ha sido un crítico vocal de las prácticas de Enel y ha abogado por una mayor regulación del sector energético para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en los mercados. Su reacción a la sanción impuesta por la Superservicios refleja su compromiso con la defensa de los intereses de los ciudadanos y su determinación para combatir la corrupción y las prácticas abusivas.

La solicitud de acciones legales en Italia y Europa demuestra la determinación del gobierno colombiano de buscar justicia y responsabilizar a Enel por los daños causados a los consumidores. Ante esta situación, el presidente Petro ha solicitado formalmente a Enel Colombia que devuelva el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura. Esta medida busca compensar a los consumidores por los perjuicios económicos sufridos debido a las prácticas irregulares de la empresa.

La solicitud presidencial ha generado un amplio debate público y ha sido recibida con beneplácito por organizaciones de defensa del consumidor y sectores de la oposición. Sin embargo, también ha suscitado críticas por parte de algunos analistas, quienes cuestionan la viabilidad y la legalidad de la medida. Enel Colombia aún no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud del presidente Petro, pero se espera que la empresa presente sus argumentos y defienda sus acciones ante las autoridades competentes.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha anunciado que iniciará una investigación exhaustiva para determinar si Enel Colombia incurrió en prácticas monopólicas y si violó la Constitución Política. La investigación de la Superintendencia podría tener consecuencias aún más graves para Enel Colombia, incluyendo la imposición de sanciones adicionales y la obligación de desinvertir en algunas de sus operaciones.

El caso de Enel Colombia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la regulación del sector energético y de garantizar la transparencia y la competencia en los mercados. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con firmeza para proteger los derechos de los consumidores y evitar que se repitan prácticas abusivas. La situación también subraya la importancia de la cooperación internacional para combatir la corrupción y las prácticas ilegales que afectan a los ciudadanos





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