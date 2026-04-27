Sancionados Funcionarios de la UNP por Acoso Laboral en Santander

La Procuraduría General de la Nación sancionó a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en Santander por acoso laboral contra su coordinadora regional, incluyendo destitución e inhabilitación por 12 años. La investigación reveló insultos, difamación en redes sociales y quejas infundadas.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo de primera instancia contundente contra dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección ( UNP ) en el departamento de Santander , determinando su responsabilidad en la comisión de actos de acoso laboral dirigidos contra su coordinadora regional.

Alexander Consuegra Payares, agente escolta, y Miguel Ángel Castellanos Montt, oficial de protección, han sido objeto de una severa sanción que incluye su destitución inmediata del cargo y una inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de doce años. Esta decisión, resultado de una exhaustiva investigación disciplinaria, subraya el compromiso de la Procuraduría con la protección de los derechos laborales y la erradicación de prácticas abusivas dentro de la administración pública.

La gravedad de las faltas cometidas, calificadas como gravísimas a título de dolo, refleja la intencionalidad y la sistematicidad del acoso perpetrado contra la funcionaria afectada. La Procuraduría ha demostrado, a través de pruebas contundentes, que las acciones de estos dos individuos no solo violaron las normas de convivencia laboral, sino que también causaron un daño significativo a la salud mental y al bienestar emocional de la víctima.

El fallo representa un precedente importante en la lucha contra el acoso laboral en Colombia, reafirmando la necesidad de crear entornos de trabajo seguros y respetuosos para todos los empleados públicos. La investigación, llevada a cabo por el Ministerio Público, reveló un patrón de comportamiento hostil y denigrante por parte de Consuegra y Castellanos. Se comprobó que ambos funcionarios recurrieron a insultos ofensivos y despectivos para referirse a la coordinadora regional, creando un ambiente de trabajo insostenible.

Además, utilizaron cuentas sindicales en redes sociales para difundir más de cien mensajes injuriosos y calumniosos contra la víctima. Estas publicaciones incluían fotografías personales de la funcionaria, obtenidas de manera irregular, y acusaciones infundadas relacionadas con presuntos actos de corrupción. La Procuraduría evidenció que estas acciones no se limitaron al ámbito virtual, sino que se extendieron a la presentación de múltiples quejas formales contra la coordinadora regional, todas ellas archivadas posteriormente por falta de pruebas.

Esta táctica, según el fallo, tenía como objetivo deslegitimar su autoridad y obstaculizar el ejercicio de sus funciones. La persistencia y la sistematicidad de estas acciones generaron un clima de temor, zozobra y aislamiento para la víctima, llegando al punto de requerir la asignación de un esquema de seguridad especial para garantizar su integridad física y emocional.

La Procuraduría General de la Nación consideró que estas conductas no fueron hechos aislados, sino un ataque coordinado y deliberado, con claras características de sesgo de género, cuyo propósito era debilitar la autoridad y la estabilidad emocional de una mujer en un cargo de liderazgo. Este aspecto es particularmente relevante, ya que pone de manifiesto la necesidad de abordar las desigualdades de género y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

El impacto de estas acciones en la salud mental de la víctima fue devastador. La Procuraduría constató que el acoso laboral prolongado y sistemático generó en la funcionaria sentimientos de angustia, ansiedad y depresión. La constante exposición a insultos, calumnias y amenazas la llevó a experimentar un profundo malestar emocional y a perder la confianza en sí misma.

La situación se agravó aún más debido a la difusión de fotografías personales en redes sociales, lo que la expuso a la humillación pública y al escrutinio injustificado. Como consecuencia de todo esto, la víctima se vio obligada a abandonar su cargo en el año 2020, incapaz de continuar desempeñando sus funciones en un entorno laboral tan hostil y perjudicial para su salud.

La Procuraduría General de la Nación enfatizó que las faltas cometidas por Consuegra y Castellanos son especialmente graves debido a la posición de autoridad que ostentaban como funcionarios públicos encargados de proteger los derechos de los demás. Su comportamiento, en lugar de ser un ejemplo de integridad y profesionalismo, representó una traición a la confianza pública y un atentado contra los principios fundamentales del Estado de Derecho.

A pesar de la contundencia del fallo de primera instancia, los funcionarios sancionados han presentado un recurso de apelación, lo que significa que el caso aún no está cerrado y podría ser revisado por una instancia superior. La Procuraduría General de la Nación se ha comprometido a defender su decisión y a garantizar que se haga justicia en este caso, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos laborales y la erradicación del acoso laboral en Colombia





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