La Dimayor castigó al Medellín con una multa de 1.75 millones de pesos y suspendió a Jeison Medina por un día tras el Clásico Paisa. Conoce los detalles.

La División Mayor del Fútbol Colombiano ( Dimayor) ha anunciado un paquete de sanciones disciplinarias para el Atlético Nacional de Medellín tras la disputa del Clásico Paisa disputado el miércoles. El Comité Disciplinario de la entidad reguladora determinó multas económicas y suspende la participación de uno de sus jugadores estrella en la próxima jornada oficial.

Sanción económica y suspensión de Jeison Medina

La medida más impactante afecta directamente a Jeison Medina, habitual delantero titular del cuadro rojo, quien enfrentará la suspensión de una sola fecha. Este castigo lo dejará fuera del terreno de juego durante el partido programado contra Once Caldas, que se llevará a cabo el domingo a las 6:30 p.m. La decisión se toma en respuesta a la tarjeta roja que recibió Medina al minuto 40 del primer tiempo tras cometer una falta contra Emmanuel Benítez, jugador de Atlético Nacional.

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Es importante notar que, aunque una salida directa suele conllevar la suspensión por dos encuentros, el comité decidió reducir la pena a un solo día. Además de la suspensión deportiva, Medina debe pagar una multa de 350.181 pesos colombianos. Esta cifra coincide exactamente con la sanción económica impuesta a otros jugadores involucrados en las protestas durante el encuentro.

Motivos de las conductas incorrectas del club

La institución multó también al Atlético Nacional de Medellín con una cuantía mayor de 1.750.905 pesos colombianos bajo el concepto de conductas incorrectas por parte del club. La causa principal de esta sanción mayor radica en las acciones de seis futbolistas del equipo rojo que recibieron amonestaciones durante el duelo. Estas faltas ocurrieron en un contexto de alta tensión, marcado por la naturaleza de la rivalidad y la importancia de los cuadrangulares en juego.

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El partido fue dirigido por el árbitro Carlos Betancur, originario del Valle del Cauca. Aunque el club había celebrado inicialmente el nombramiento de Betancur como juez principal, la dinámica del encuentro cambió drásticamente tras la expulsión de Medina. A partir de ese momento, el ambiente se calentó significativamente, provocando que varios jugadores del Equipo del Pueblo iniciaran protestas activas contra las decisiones del cuerpo arbitral.

Jugadores amonestados y consecuencias deportivas

La lista de jugadores sancionados es diversa y abarca prácticamente todas las posiciones del campo. El portero Éder Chaux recibió una tarjeta amarilla por participar en estas acciones. En la línea defensiva, tanto Alfonso Simarra como Joaquín Varela fueron amonestados, siendo el segundo jugador que se encontraba en el banco de suplentes en ese instante.

La medular también sufrió represalias, con Juan Fernando Quintero, una de las figuras clave del DIM, recibiendo su amonestación tras protestar directamente contra el árbitro. Por último, el atacante Léider Berrío, quien ingresó a los 14 minutos para reemplazar a Daniel Cataño tras una lesión, también fue sancionado. Todos ellos deben abonar la misma multa de 350.181 pesos colombianos.

Impacto inmediato en la próxima fecha

Estas decisiones tienen un impacto directo en la planificación táctica del Atlético Nacional para el enfrentamiento del domingo. La ausencia de Jeison Medina, sumada a la pérdida de la continuidad de varios jugadores clave, representa un desafío significativo para el equipo. El club deberá ajustar su esquema frente a Once Caldas con las bajas confirmadas por las sanciones administrativas.

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El análisis de la Dimayor refleja una postura estricta frente al comportamiento colectivo de los equipos durante los clásicos de mayor rivalidad. Las multas y suspensiones buscan regular el excesivo calor humano que suelen generar estos partidos, especialmente cuando están en juego posiciones importantes en los cuadrangulares. El club ya ha sido notificado de los montos a pagar y las fechas de suspensión.