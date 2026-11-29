Autoridades investigan agresión racial contra Dany Rosero en El Campín. El hincha enfrenta multas, veto de estadios y posible prisión por hechos del 27 de noviembre.

El caso de la agresión racista ocurrida contra el defensor Dany Rosero ha trascendido el ámbito deportivo para activar procesos legales severos. Un aficionado que escupió y realizó gestos racistas al futbolista podría enfrentar multas de hasta 100 salarios mínimos y un veto de cinco años en estadios, además de una posible condena penal entre 12 y 36 meses de prisión. Los hechos tuvieron lugar el viernes 27 de noviembre de 2020 durante el partido entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá.

Multas y veto por agresión física

La Ley 1445 de 2011 regula la seguridad en el fútbol colombiano y establece castigos concretos para la violencia. El artículo 15 indica que una agresión física en un espectáculo deportivo puede ser castigada con una multa de entre 20 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se impone la prohibición de ingresar a escenarios deportivos durante un periodo de tres a cinco años. Las autoridades competentes deben determinar si el escupitajo se tipifica bajo esta norma específica.

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Vía penal por discriminación racial

Los gestos racistas abren una vía judicial distinta regulada por el Código Penal colombiano. Los delitos de actos de discriminación y hostigamiento por razones de raza conllevan penas de 12 a 36 meses de prisión. El Fiscal General de la Nación debe determinar si los hechos cumplen los elementos de los artículos 134A o 134B de la ley penal. Las conductas que ocurren en espacios públicos o abiertos al público tienen agravantes que aumentan la gravedad del caso.

Reacciones de Millonarios y América de Cali

Millonarios publicó un comunicado rechazando categóricamente los actos violentos y racistas en su estadio. El club aseguró que esos comportamientos no representan a la Familia Azul y que el fútbol debe ser un espacio de paz. América de Cali también reaccionó expresando su indignación ante la agresión a su jugador. El conjunto escarlata anunció que sus publicaciones en redes sociales permanecerán en blanco y negro hasta que se adopten decisiones frente al caso.

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Riesgo de sanciones deportivas para Millonarios

El club local podría enfrentar consecuencias disciplinarias por la conducta de sus hinchas. El artículo 84 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol establece que los clubes pueden ser responsables. Entre las sanciones posibles se incluyen amonestaciones, suspensión de la plaza por una a tres fechas y multas económicas. La Dimayor ha considerado anteriormente escupitajos como una conducta impropia de espectadores.

Inocencia y próximas decisiones legales

El aficionado señalado se presume inocente hasta que un juez establezca su responsabilidad penal. El proceso requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para determinar la verdad de los hechos. El caso queda en manos de los organismos disciplinarios del fútbol y la justicia penal para dictar las condenas correspondientes. Las sanciones podrían combinar el veto de estadios, multas económicas y penas de cárcel.