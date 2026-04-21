Sandra Barrera: La gestora que transformó el ADN cultural de Bucaramanga

Un recorrido por la vida y obra de Sandra Barrera, la visionaria detrás de Abrapalabra y el Teatro Corfescu, quien ahora impulsa el proyecto Vértice para fortalecer la red artística en Bucaramanga.

Durante décadas, la vida cultural de Bucaramanga ha sido transformada por la incansable labor de Sandra Barrera , una mujer cuya historia es sinónimo de resistencia y pasión por las artes. El fenómeno conocido como Abrapalabra no fue solo un festival, sino una verdadera revolución que sacó la narración oral de las aulas para convertirla en una fiesta colectiva en parques, universidades y teatros.

Lo que comenzó como un sueño forjado con rifas y bazares en 1992, se transformó bajo su dirección en el festival de oralidad más relevante de Iberoamérica. Esta gestora cultural, que cambió la modistería por la gestión de sueños, demostró que desde Santander era posible tejer una red artística con impacto internacional, logrando reconocimientos que validaron su trayectoria como una de las voces más autorizadas del sector en el país. La trayectoria de Sandra Barrera se ha caracterizado por una entrega emocional que trasciende la simple administración de proyectos. Su lucha por la supervivencia del Teatro Corfescu es un testimonio de su tenacidad frente a las crisis institucionales y económicas que suelen asfixiar la cultura local. Aunque el cierre físico del teatro en 2020, tras los embates de la pandemia, marcó un capítulo difícil, el legado es innegable: más de un millón de espectadores fueron testigos de una década dorada donde el arte ocupó un lugar central en la cotidianidad urbana. Su capacidad para reinventarse, trasladando las artes a plataformas virtuales y liderando circuitos como Salas Abiertas, demuestra que su compromiso no depende de un edificio, sino de una convicción profunda por democratizar el acceso a la cultura en el área metropolitana. Hoy, esta gestora se embarca en un nuevo desafío llamado Vértice, un espacio que promete convertirse en el corazón de la escena independiente bumanguesa. Ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad, este proyecto surge en un momento coyuntural, donde Bucaramanga proyecta un ambicioso calendario cultural para los próximos años. Vértice no es solo una sala, es un ecosistema compuesto por galerías, un auditorio íntimo llamado La Caja Negra y un espacio para la creación musical que busca integrar a artistas de diversas disciplinas. Con esta apertura, Barrera reafirma su vocación como arquitecta de redes culturales, articulando esfuerzos para que la ciudad no solo sea un receptor de espectáculos, sino un productor constante de arte, manteniendo viva la llama de la creatividad a pesar de las adversidades que suelen rodear a los proyectos independientes en Colombia





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