La exconsejera Sandra Ortiz admite error contra la fiscal Camargo en el escándalo Ungrd, pero insiste en recusar a Patiño por irregularidades en la investigación de lavado de activos.

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz reconoció públicamente que actuó con imprudencia al recusar a la fiscal general Luz Adriana Camargo durante la investigación de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, mantuvo firmes sus críticas hacia la fiscal María Cristina Patiño, a quien considera la principal responsable de los métodos utilizados en su caso penal. Ortiz hizo estas declaraciones en una entrevista radial tras ser vinculada al escándalo de lavado de activos que afecta al gobierno de Gustavo Petro.

Admisión de error y cambio de postura judicial

Sandra Ortiz explicó que, en un principio, ella y su equipo de defensa consideraron que la fiscal Camargo tenía un interés especial en su proceso penal debido a las controversias existentes sobre su nombramiento durante la administración Petro. Con el paso del tiempo y al revisar el avance de las actuaciones, la exfuncionaria concluyó que la magistrada actuó correctamente y la defendió en varias instancias. Reconoce que fue un error juzgar la imparcialidad de Camargo con base en percepciones anteriores.

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Críticas persistentes hacia la fiscal Patiño

En contraste con su postura ante la fiscal general, Ortiz sostiene que debía haber recusado a María Cristina Patiño desde el inicio. Argumenta que la actitud de Patiño fue inadecuada y cuestiona la medida de aseguramiento que se le impuso inicialmente. Señala que, al comienzo, se le atribuyó responsabilidad por hechos graves como muertes de niños en La Guajira, elementos que luego fueron retirados de la investigación oficial.

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Detalles del escándalo Ungrd y pagos a congresistas

La investigación central del escándalo se originó por irregularidades en la compra de carrotanques en la Ungrd, con un desfalco estimado en al menos $1,2 billones de pesos. La Fiscalía sostiene que parte de esos fondos se destinó a conseguir apoyo político en el Congreso. Ortiz es procesada por lavado de activos y tráfico de influencias, habiendo servido como intermediaria en la entrega de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name. Estos desembolsos se realizaron en dos cuotas de $1,5 millones los días 12 y 13 de octubre de 2023.

Situación procesal de otros implicados en la trama

Además de Ortiz, otros altos funcionarios han salido de prisión o permanecen prófugos. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco quedaron libres en abril y noviembre respectivamente, y sus juicios están programados para 2027. Por otro lado, los exdirectores Carlos Ramón González y César Manrique se encuentran en situación irregular o prófugos. Ortiz quedó libre el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, pero el proceso legal sigue activo.