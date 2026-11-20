Exconsejera Sandra Ortiz niega involvement en sobornos UNGRD tras rechazo inmunidad por Fiscalía en caso Iván Name.

El proceso judicial contra la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres ( UNGRD) registró una reversión significativa tras la publicación de un cambio radical en la postura de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Inicialmente dispuesta a colaborar con las autoridades para obtener beneficios legales, la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro declaró públicamente no poseer información relevante ni haber participado en los hechos delictivos investigados.

Negación Total de Involucramiento

Ortiz afirmó categóricamente que no tiene nada que decir y que su participación en la entrega de recursos ilícitos es una falsedad. Rechazó frontalmente las acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias, calificando el proceso en su contra como un montaje o entrampamiento político. Esta nueva versión contradice directamente los informes preliminares donde buscaba negociar un principio de oportunidad con inmunidad total a cambio de revelaciones detalladas sobre la red de corrupción.

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Detalles de la Presunta Red de Sobornos

La estructura del presunto delito involucraba supuestamente la entrega de $3.000 millones en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name. Según los documentos originales radicados por la defensa de Ortiz, el dinero provenía de la UNGRD y se utilizaba para impulsar reformas gubernamentales en el Congreso y asegurar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

El esquema logístico descrito inicialmente atribuía a Ortiz el rol de enlace para transportar los fondos. Se señalaba que reuniones clave, como una en la suite 2312 de las Suites Tequendama, fueron testigos de la entrega de maletas con dinero a Sneyder Pinilla y a Iván Leonidas Name, hijo del senador. La explicación original implicaba el uso de la camioneta de seguridad de la exconsejera para mover los recursos.

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Rechazo de la Fiscalía y Causa de la Reversión

El giro en la estrategia de defensa se produce después de que la Fiscalía General de la Nación rechazara otorgar la inmunidad solicitada por Ortiz. En su análisis, el ente acusador consideró que las matrices de colaboración enviadas por la exconsejera eran confusas, contradictorias y carecían de sustento en evidencias objetivas. Para la Fiscalía, la información no ofrecía datos novedosos ni oportunos, dado que gran parte de los hechos ya había sido documentada por otros testimonios y labores de investigación previa.

La autoridad señaló específicamente que el 9 de abril de 2025 se consolidó esta decisión de no proceder con el acuerdo, lo que parece haber motivado la actitud intransigente actual de Ortiz. Al no lograr la protección legal esperada, la exfuncionaria optó por desestimar completamente cualquier vínculo con los actores clave del caso, incluyendo a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Situación Procesal y Consecuencias Actuales

Actualmente, Sandra Ortiz mantiene la condición de procesada en etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Aunque carece de una condena en firme, su situación legal sigue siendo crítica dentro del contexto del escándalo UNGRD. La fiscalía continúa buscando elementos probatorios sólidos para demostrar la cadena de mando y las ejecuciones materiales de los sobornos.

La dinámica del caso refleja la complejidad de las investigaciones que involucran a altas figuras del estado y recursos millonarios. La negativa actual de Ortiz a cooperar deja a la Fiscalía con el desafío de reconstruir la veracidad de los hechos mediante otras fuentes de prueba, ya que la colaboración de una figura central, que parecía inminente, se ha desvanecido. La comunidad política y la ciudadanía observan con atención cómo se desarrollará esta nueva etapa del litigio.