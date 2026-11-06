Sandra Suescún renuncia a la Biblioteca Nacional tras 14 años bajo la nueva gestión de Julia Daza

Sandra Suescún abandonó la coordinación de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Colombia tras catorce años de servicio, en un contexto de tensiones por la nueva dirección de Julia Daza Noguera.

Sandra Suescún Barrera presentó su renuncia oficial al cargo de coordinadora del Grupo de Bibliotecas Públicas en la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta salida se produce después de una trayectoria de catorce años en la institución y apenas un mes después de la llegada de Julia Daza Noguera a la dirección general de la entidad.

Proceso de Renuncia y Legado Institucional

La bibliotecóloga reveló su decisión mediante un comunicado publicado en su perfil de Facebook, confirmando que no continuaría al frente de una de las coordinaciones misionales más relevantes de la institución. Suescún es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación con más de dos décadas de experiencia vinculada al sector de las bibliotecas y la lectura en Colombia.

Also read Sandra Ramírez deberá declarar ante la JEP por reclutamiento

Durante su gestión, la excoordinadora supervisó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, organización que integra a más de 1.540 bibliotecas públicas distribuidas en todo el territorio nacional. Además, fue la responsable de asesorar el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad desde el ámbito cultural, trabajando en estrecha colaboración con comunidades, bibliotecarios y administraciones locales.

En su mensaje, Suescún destacó que el sentido profundo de lo bibliotecario no reside exclusivamente en los libros o las colecciones, sino en las relaciones humanas que facilitan, las comunidades que convocan y las oportunidades que generan para la construcción de proyectos de vida dignos. A pesar de su partida, instó a sus colegas a proteger los procesos desarrollados en los últimos años, asegurando que su salida no debe interpretarse como una fractura del trabajo colectivo.

Advertisement

Contexto Político y Perfil de Julia Daza Noguera

La renuncia de Suescún ocurre en un momento de alta tensión institucional marcada por el nombramiento de Julia Daza Noguera como nueva directora. Daza, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de La Sabana, cuenta con un posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Su trayectoria profesional incluye más de veinte años en el sector público, empresarial y la cooperación internacional, con pasajes por la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A., Fiduprevisora, la Gobernación de Magdalena, Escolio Consultores y el despacho de Noemí Sanín Posada durante su campaña presidencial en 2010.

La designación de Daza ha generado amplios cuestionamientos por la falta de formación técnica en bibliotecología o políticas de promoción de la lectura, áreas clave para dirigir la institución. Funcionarios de la entidad han denunciado presuntos malos tratos por parte de la nueva directora, quienes argumentan que su experiencia se centra principalmente en comunicaciones y asesorías, sin el expertise necesario para el sector cultural y patrimonial.

Conflictos Operativos y Reclamos del Personal

Ante el panorama institucional, el gobierno habría ordenado previamente la salida de funcionarios técnicos con años de servicio en la Biblioteca Nacional, antes siquiera de la posesión formal de Daza. Esta medida ha exacerbado el descontento entre el personal, que ve amenazada la estabilidad operativa de la institución histórica.

La situación alcanzó un punto de crisis este sábado 7 de noviembre, cuando se programó un plantón frente a la sede principal en Bogotá. La protesta responde a la demora en la apertura de la sala infantil, un espacio cuya inauguración estaba prevista originalmente para el 1 de octubre. Según informaciones de El Espectador, el retraso se atribuye a una supuesta curaduría de los libros disponibles que realizó Daza, lo que ha paralizado la entrega de este servicio esencial a la comunidad bogotana.