Santa Fe Empata con Peñarol en el Debut de la Libertadores y Mosquera Marmolejo Revela Lesión

Independiente Santa Fe inicia su participación en la Copa Libertadores con un empate ante Peñarol. Andrés Mosquera Marmolejo, a pesar de estar lesionado, jugó el primer tiempo y reveló un desgarro. Se evalúa su participación en el clásico contra Millonarios.

Independiente Santa Fe inició su participación en el Grupo E de la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Peñarol , en un encuentro disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La principal sorpresa en la alineación titular del director técnico Pablo Repetto fue la inclusión de Andrés Mosquera Marmolejo , quien se encontraba en proceso de recuperación de una lesión muscular. A pesar de haber sido titular, el guardameta fue sustituido en la segunda mitad del partido.

\Después del partido, durante las declaraciones a los medios de comunicación en la zona mixta, Mosquera Marmolejo reveló que la lesión que sufre es un desgarro en el músculo gemelo de la pierna. No obstante, el jugador había indicado sentirse en condiciones óptimas durante el calentamiento previo al encuentro, lo que lo llevó a tomar la decisión de ser parte del once inicial. “Eso era lo que habíamos acordado, lo habíamos hablado con el cuerpo médico y el cuerpo técnico, que si en el calentamiento yo decidía no jugar, esa era la opción. Yo les dije que me sentí bien en el calentamiento”, explicó el portero a los medios. Sin embargo, reconoció que solicitó el cambio en la segunda parte del juego debido a que la molestia física reapareció. “Al final del primer tiempo, finalizando, ya les dije que sentí otra vez molestia y se tomó la decisión de salir”, comentó. \Respecto a su posible participación en el clásico bogotano contra Millonarios, que se jugará el próximo domingo, el jugador comentó: “Esperemos estos tres días para completar bien la recuperación. Hoy apenas estoy cumpliendo ocho días de un desgarro, no son los días que quisiera tener para la recuperación, pero voy bien. Era eso, no recaer en algo que por ahí pudiera perderme el resto de la Liga y de la Libertadores”. El equipo de Santa Fe jugará como visitante contra Millonarios el domingo; mientras que el próximo miércoles viajará a Sao Paulo para enfrentarse a Corinthians, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La situación del portero es crucial para el equipo, ya que su recuperación impactará directamente en el rendimiento defensivo y en las aspiraciones del equipo en ambos torneos. El cuerpo técnico está evaluando cuidadosamente la evolución de la lesión para tomar la mejor decisión, priorizando la salud del jugador y evitando un posible agravamiento de la lesión. La afición de Santa Fe espera con expectación la evolución de Mosquera Marmolejo y confía en que el equipo pueda mantener un buen desempeño tanto en la liga local como en la Copa Libertadores. La gestión del tiempo de recuperación y la estrategia del equipo en los próximos partidos serán fundamentales para lograr los objetivos trazados





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