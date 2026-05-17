Santa Fe vs. Junior en la semifinal primera en ida en Liga Betplay minuto a minuto en Bogotá

Compre el partido de ida de la semifinal de la Liga Betplay entre Santa Fe y Junior minuto a minuto en El Campín.

Santa Fe vs. Junior en el primer duelo de la semifinal de la Liga Betplay : minuto a minuto en Bogotá en el partido de ida de la semifinal de la Liga.

Primer sorbo de este duelo que se jugará en el estadio El Campín desde las 8:30 p. m. Superliga que ganaron los cardenales el pasado enero. En esa serie, Santa Fe mostró quizá su mejor cara del año, solo superada por lo que hizo en la vuelta de cuartos de final de la Liga, cuando goleó al América 4-0 en El Campín.

Con esa contundente victoria, los dirigidos por Pablo Repetto se metieron en la semifinal y se ganaron su respeto. Junior ya sabe que tendrá que dar otro golpe de autoridad en esta ida semifinal, de la mano del gran estandarte del equipo, el goleador Hugo Rodallega, que está enfocado en volver a salir campeón con los cardenales.

Tras el paso a estas instancias, Hugo fue enfático en aclarar que en Santa Fe no hay división ni peleas, como se ha especulado a lo largo de la temporada





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