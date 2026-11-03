Santa Fe vs Once Caldas: Cuartos de Final Copa Colombia 2026

Santa Fe recibirá a Once Caldas este domingo 1 de noviembre en Bogotá por los cuartos de final de la Copa Colombia. Partido único que define una plaza semifinal.

Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas este domingo 1 de noviembre, a las 8:15 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, ubicado en Bogotá, Colombia. Este encuentro corresponde a la fase de cuartos de final de la Copa Colombia, una competición que ha sufrido modificaciones importantes en su estructura debido a circunstancias externas. La serie se disputará mediante un único partido, una decisión tomada para ajustar el calendario deportivo.

Impacto del terremoto en el calendario

Los organizadores modificaron el formato original de las llaves debido a los ajustes necesarios ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Este evento geológico obligó a reprogramar varios eventos y afectó la logística de los torneos deportivos en la región. Como consecuencia de estos cambios, la finalización de esta ronda específica se acelera, evitando la disputa de dos encuentros como era habitual en rondas previas.

Also read Condenan a dos responsables del homicidio del biólogo italiano en Santa Marta

Esta particularidad convierte al encuentro de Bogotá en un duelo de alta intensidad y presión. Los equipos no tienen margen para errores, ya que la eliminación es inmediata tras el pitido final. La condición de localidad juega un papel fundamental en la estrategia de ambos conjuntos, quienes buscan la clasificación con todas sus fuerzas.

El Cardenal busca avanzar en el Metropolitano

Esta será la última llave de los cuartos de final que falta por definir, debido a los compromisos pendientes de Atlético Nacional en las semifinales de la Copa Colombia. Independiente Santa Fe, conocido como el Cardenal, alcanzó esta instancia tras superar a Fortaleza en un partido único. La victoria se definió en una extensa tanda de penales, un momento que dejó una fuerte huja emocional en los jugadores y el cuerpo técnico.

Advertisement

El conjunto bogotano busca ahora aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente instancia. La disposición del campo en el Metropolitano de Techo, comparado con otras sedes como El Campín, puede influir en el ritmo del juego. Santa Fe mantiene viva su aspiración de conquistar el título, un objetivo que motiva a todo el sector rojo de la capital.

Once Caldas llega con confianza mínima

Por su parte, Once Caldas consiguió su clasificación tras vencer por la mínima diferencia a Alianza Valledupar. El equipo de Manizales demostró resiliencia y capacidad de presión en ese duelo previo. Ahora, el plantel buscará imponer sus condiciones en Bogotá y conseguir el resultado que le permita continuar en competencia.

El enfrentamiento en el estadio Metropolitano de Techo se realiza en lugar del tradicional El Campín, debido a la realización de un concierto en esta última sede. Esta circunstancia ha cambiado la dinámica habitual de los aficionados y la logística de viaje para los hinchas visitantes, aunque la importancia deportiva del partido permanece intacta.

Cambios estructurales hacia las semifinales

A partir de las semifinales, el formato del torneo experimentará un cambio significativo. Tanto estas series como la final se disputarán en partidos de ida y vuelta, a diferencia del único encuentro de esta ronda. Por lo tanto, los equipos deberán afrontar dos compromisos para definir su participación en la próxima fase.

Advertisement

Esta estructura otorga una ventaja estratégica a los equipos que logren pasar esta barrera. Tener la posibilidad de jugar dos encuentros permite a los técnicos gestionar mejor las bajas por lesiones y rotar a los titulares. La preparación física y táctica para esta nueva etapa requerirá un esfuerzo sostenido y una gestión eficiente de la plantilla.

El fútbol colombiano mantiene su interés en la Copa Colombia, una competencia que ha visto crecer su prestigio en los últimos años. La definición de esta llave entre Santa Fe y Once Caldas promete emociones fuertes, con dos equipos que llegan motivados y con la mirada puesta en el objetivo final.

Los detalles logísticos y la confirmación de las alineaciones serán aspectos clave a seguir en las horas previas al encuentro. La afición tiene una cita con el fútbol en Bogotá, donde se definirá el destino de dos grandes tradicionales del fútbol colombiano en la búsqueda de un nuevo trofeo.