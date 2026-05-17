Santa Fe y Barranquilla avanzan a semifinales en Liga, aprovechan marcha victoriosa

Santa Fe y Barranquilla se han adelantado a las semifinales de Liga Santander al superarlos en los cuartos de final a favor de América de Cali y Disney.

Santa Fe logra este pase a semifinales con confianza tras derrotar con autoridade a América de Cali en los cuartos de final . El equipo bogotano igualó en la ida y luego firmó una goleada en El Campín , mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque.

Aunque mantiene compromisos internacionales en el horizonte, el conjunto cardenal sabe que esta serie anteSanta Fe, que ha demostrado buenas cifras en Bogotá durante el torneo, es clave. Con tan solo dos derrotas en sus últimos diez partidos oficiales en casa, el equipo capitalino buscará aprovechar ese respaldo para tomar ventaja en la serie antes de viajar a Barranquilla, donde se definirá el finalista.

Por su parte, el conjunto barranquillero acumula seis partidos sin perder en la Liga y ha mostrado regularidad en fases decisivas. Aunque su desempeño internacional ha sido irregular, el 'Tiburón' apuesta todo a esta eliminatoria, donde intentará resistir en Bogotá y llegar con vida al partido de vuelta en casa





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