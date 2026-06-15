Santa Marta declara calamidad pública por El Niño, primera ciudad en Colombia en tomar esta medida

La ciudad de Santa Marta declaró la calamidad pública debido a los efectos del fenómeno de El Niño, con temperaturas extremas y disminución de fuentes hídricas. Es la primera capital colombiana en activar esta medida extraordinaria para enfrentar la emergencia climática, que incluye restricciones de agua y refuerzo con carrotanques.

Santa Marta se ha convertido en la primera ciudad de Colombia en declarar la calamidad pública debido a los impactos del fenómeno de El Niño .

Esta decisión unprecedented se toma en un contexto de temperaturas históricas, con sensación térmica que ha superado los 45 grados y termómetros que han registrado hasta 37,2 grados centígrados. Las fuentes hídricas muestran una disminución preocupante, afectando el suministro de agua en aproximadamente el 30% de los barrios.

La medida extraordinaria busca acelerar contrataciones y ejecutar acciones de emergencia para mitigar una crisis que las autoridades anticipan como compleja, con posibles ramifications en salud pública, abastecimiento de agua e incluso generación energética. El Distrito, a través de su Oficina para la Gestión del Riesgo, señala que la declaratoria responde a la evidencia temprana de la reducción de caudales y a la consolidación del fenómeno climático.

Entre las acciones se incluye la priorización del agua para consumo humano, restricciones para usos no esenciales como llenar piscinas o lavar vehículos, y la contratación de carrotanques para reforzar el suministro en sectores vulnerables. Además, se alerta sobre la dependencia de la Sierra Nevada como fuente de agua y los riesgos de que la crisis se profundice en el segundo semestre.

La declaración también refleja una estrategia para ganar tiempo frente a un escenario que históricamente ha puesto a Santa Marta en una situación de vulnerabilidad hídrica. Aunque el país apenas empieza a sentir los efectos de El Niño, la ciudad ha optado por anticiparse, convirtiéndose en pionera en la activación de mecanismos de emergencia. La medida incluye la posibilidad de impactos en otros sectores, como la energía, debido a la reducción de reservas hídricas que podrían afectar la generación eléctrica.

En medio de este contexto, también se mencionan enfrentamientos en la Sierra Nevada que afectan la movilidad en la Troncal del Caribe, aunque no se detalla su relación directa con la calamidad declarada





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