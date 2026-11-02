Santa Rosa de Lima destaca en Colombia Travel Expo 2026 con turismo vivencial

Santa Rosa de Lima participó por segundo año consecutivo en Colombia Travel Expo 2026. El alcalde Harvis Bello mostró artesanías y gastronomía para impulsar la economía local y el turismo en Bolívar.

Por segundo año consecutivo, el municipio de Santa Rosa de Lima sostuvo una participación destacada en Colombia Travel Expo 2026. Esta plataforma comercial y turística, considerada una de las más importantes del país, sirvió como escenario estratégico para exhibir la diversidad cultural, la riqueza gastronómica y la producción artesanal de la región. El objetivo central de esta intervención fue dar a conocer las tradiciones locales y consolidar la identidad del territorio como un destino prioritario para las experiencias turísticas auténticas.

Presentación de productos campesinos y artesanías

Durante el desarrollo del evento, la delegación municipal desplegó una muestra detallada de sus productos tradicionales más representativos. Entre los artículos expuestos se encontraron derivados del mango, elaborados cuidadosamente por manos campesinas de la vereda Paiva. Además, se presentaron numerosas artesanías confeccionadas en caña flecha, elementos que simbolizan el talento innato, la creatividad constante y los saberes ancestrales que conservan las comunidades rurales del municipio.

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Posicionamiento turístico y visión oficial

El alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello, enfatizó la relevancia estratégica de esta participación repetida en la feria nacional. Según señaló Harvis Bello, estos escenarios permiten proyectar al municipio con mayor fuerza, visibilizar el trabajo incansable de sus comunidades y generar oportunidades tangibles para la economía local. El mandatario afirmó con orgullo que se está mostrando lo mejor de la tierra, el talento de los campesinos y las manos artesanas que preservan las tradiciones del lugar.

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Impulso al turismo alternativo y cultural

La propuesta comercial y turística presentada por Santa Rosa de Lima se orientó específicamente hacia el turismo alternativo, cultural y vivencial. Esta estrategia invita a los visitantes a conocer los paisajes naturales, descubrir las tradiciones arraigadas, compartir directamente con los habitantes y acercarse a las manifestaciones identitarias. El propósito es abrir espacios para la promoción turística del territorio y fomentar nuevas oportunidades comerciales para los productores y artesanos locales.

Impacto económico y proyección nacional

Con su intervención en Colombia Travel Expo 2026, Santa Rosa de Lima continuó proyectando el nombre del departamento de Bolívar en escenarios de alcance nacional. Esta participación demuestra que la riqueza turística de la zona no se limita únicamente a sus atractivos geográficos, sino que está profundamente representada por su gente, sus productos derivados del campo y sus tradiciones históricas, consolidando así un modelo de desarrollo sostenible basado en el valor local.