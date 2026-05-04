Prosantander presenta Santander 2050, un plan estratégico para definir las prioridades de desarrollo del departamento en los próximos 25 años, con la participación de líderes académicos y sociales. Se analiza también la situación del Atlético Bucaramanga en la Copa BetPlay 2026.

Santander se prepara para el futuro con la presentación de Santander 2050, una ambiciosa hoja de ruta estratégica delineada durante su reciente Asamblea Externa el 28 de abril.

Este plan a largo plazo busca establecer las prioridades clave para el desarrollo integral del departamento en los próximos veinticinco años, abordando desafíos y oportunidades en diversas áreas cruciales para el progreso y el bienestar de la comunidad santandereana. La iniciativa representa un esfuerzo colaborativo y visionario, involucrando a destacados líderes y expertos de diferentes instituciones académicas, proyectos de desarrollo y la comunidad religiosa.

La presentación de Santander 2050 no solo marca un hito en la planificación regional, sino que también subraya el compromiso de Prosantander con la construcción de un futuro sostenible y próspero para todos los habitantes del departamento. La hoja de ruta se fundamenta en un análisis exhaustivo de las tendencias globales, las fortalezas y debilidades locales, y las aspiraciones de la sociedad santandereana, con el objetivo de identificar las áreas de intervención más relevantes y diseñar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos propuestos.

Se espera que Santander 2050 sirva como un marco de referencia para la toma de decisiones en el ámbito público y privado, impulsando la inversión, la innovación y la colaboración en pro del desarrollo regional.

La presentación de Santander 2050 contó con la participación activa de figuras clave del ámbito académico y social, incluyendo a Mónica Salazar, Patricia Garnica, Julio Ramírez Montañez y Hugo Rodríguez, representantes de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); Diego Tarazona, de Campuslands; María Fernanda Díaz, de la Universidad Santo Tomás; Carmenza Lian, del proyecto Soto Norte; el padre Neftalí Ariza García, rector de la UPB seccional Bucaramanga; Deysy Dulcey Gómez, coordinadora de Formación Continua de la UPB; Samuel Monclus, decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás; Diana López, directora de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales de la UPB, y Diana Páez Ardila, directora de Estrategia y Prospectiva de la Universidad Santo Tomás.

La diversidad de perfiles y experiencias de los participantes refleja la naturaleza multidisciplinaria e inclusiva de la iniciativa. La colaboración entre instituciones académicas, proyectos de desarrollo y la comunidad religiosa es fundamental para garantizar que Santander 2050 responda a las necesidades y aspiraciones de todos los sectores de la sociedad. La participación de líderes reconocidos en sus respectivos campos aporta credibilidad y legitimidad al plan, fortaleciendo su capacidad para generar un impacto positivo en el desarrollo del departamento.

La fotografía de Marco Valencia documentó este importante evento, capturando la esencia de la colaboración y el compromiso que caracterizan a Santander 2050. Paralelamente a la presentación de esta visión a largo plazo, la situación del Atlético Bucaramanga en la Copa BetPlay 2026 ha generado preocupación y análisis. El desempeño del equipo ha sido descrito como desastroso, resultando en una posición desfavorable en su grupo y planteando un nuevo reto tras este fracaso deportivo.

La situación del Atlético Bucaramanga contrasta con el optimismo y la planificación estratégica que caracterizan a Santander 2050, evidenciando la complejidad y los desafíos que enfrenta el departamento en diferentes ámbitos. Mientras que Santander 2050 se enfoca en el desarrollo a largo plazo y la construcción de un futuro próspero, la situación del Atlético Bucaramanga pone de manifiesto la importancia de la gestión deportiva y la necesidad de fortalecer el talento local para alcanzar el éxito en el ámbito competitivo.

La cobertura en vivo de la situación del Atlético Bucaramanga ha mantenido informada a la afición sobre los acontecimientos y las perspectivas del equipo, generando debate y análisis en torno a las causas del fracaso y las posibles soluciones. La combinación de la presentación de Santander 2050 y la cobertura de la Copa BetPlay 2026 refleja la diversidad de temas que preocupan a la comunidad santandereana y la importancia de abordar tanto los desafíos a largo plazo como los problemas inmediatos





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