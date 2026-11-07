Santander acoge la Primera Cumbre Nacional de Gestión Social y Primeras Damas

Santander alberga la primera Cumbre Nacional de Gestión Social donde 21 primeras damas crearán una guía permanente. Victoria Casallas lidera este evento clave para la continuidad de programas sociales en Colombia.

Santander se consolida como el epicentro institucional para la primera Cumbre Nacional de Gestión Social, un encuentro estratégico que congregará a más de 21 primeras damas provenientes de diversos departamentos de Colombia. El evento tiene como objetivo principal facilitar el intercambio de experiencias concretas y establecer una guía operativa que asegure la continuidad de los procesos sociales en los territorios. Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de sistematizar el trabajo realizado por las lideresas sociales durante sus periodos de administración, evitando la pérdida de conocimiento al finalizar cada mandato.

Liderazgo y Propósito de Victoria Casallas en Santander

La iniciativa está liderada directamente por Victoria Casallas, primera dama de Santander, quien ha articulado la logística y el contenido académico del encuentro. La agenda contempla también la participación de una representante del Gobierno Nacional, lo que otorga un carácter intergubernamental al proyecto. Casallas ha emphasized que la cumbre incluirá componentes turísticos y académicos, diseñados específicamente para dar a conocer las experiencias de gestión social que se desarrollan activamente en las distintas regiones del país. El propósito es elevar el estatus de estas gestiones de acciones aisladas a protocolos nacionales documentados.

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Construcción de una Guía Permanente de Aprendizajes

El núcleo estratégico de este evento es la creación de un documento oficial que reúna las experiencias y aprendizajes de las primeras damas durante sus periodos de gestión. La intención declarada es que este material se convierta en una guía de consulta estándar para quienes asuman estas responsabilidades en futuras administraciones. Victoria Casallas ha explicado que se busca realizar un trabajo académico riguroso donde cada participante pueda detallar las iniciativas y el trabajo que han venido realizando en sus respectivos territorios. Este enfoque busca transformar el conocimiento tácito en patrimonio institucional.

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La Carencia de Documentos y la Necesidad de Empalme

Victoria Casallas señaló que, en muchos casos, los procesos de gestión social no cuentan con documentos que recopilen las acciones desarrolladas, lo que dificulta significativamente su continuidad cuando termina cada periodo de gobierno. La primera dama de Santander expresó que frecuentemente no queda un resumen claro de lo que se hizo, lo cual genera una ruptura en la eficiencia social. Argumenta que debería existir un empalme formal para poder dar continuidad o mejorar algunos de los aspectos que se han venido manejando. Esta falta de registro histórico es la principal justificación técnica para la existencia de esta cumbre nacional.

Entrega a Asodamas y Futuro del Proyecto

El borrador de esta guía será entregado en custodia a Asodamas, la organización que representa a las asociaciones de damas, para su preservación institucional. El documento continuará en construcción a partir de los aportes y experiencias compartidas durante el encuentro, garantizando su actualización constante. Con esta primera cumbre, Santander busca propiciar un espacio de articulación entre las gestoras sociales del país y avanzar en la consolidación de herramientas que permitan preservar los aprendizajes. El objetivo final es fortalecer el trabajo social en los departamentos, estableciendo un precedente de profesionalización y memoria histórica en la gestión pública local.