Santander: Autoridades adelantan censos y atención a familias damnificadas por inundaciones y vendavales

En varios municipios de Santander, especialmente en Lebrija y Puerto Wilches, donde se constataron inundaciones, caída de árboles y afectaciones en viviendas. Sirven como ejemplo el barrio Campo Alegre de Lebrija y sectores del municipio de Puerto Wilches, donde las fuertes lluvias y vientos originaron nuevos problemas.

Las autoridades adelantan censos de daños y atención a familias damnificadas por inundaciones y vendavales en Santander. La comunidad pidió mayor intervención en alcantarillas, quebradas y poda de árboles para evitar nuevas emergencias.en varios municipios de Santander, especialmente en Lebrija y Puerto Wilches, donde se reportaron inundaciones, caída de árboles y afectaciones en viviendas.

En Lebrija, uno de los sectores más golpeados fue el barrio Campo Alegre, donde varias viviendas terminaron inundadas tras el ingreso del agua a las casas. Habitantes denunciaron que el nivel del agua subió rápidamente, causando daños en muebles, enseres y pérdidas materiales a numerosas familias. La comunidad aseguró que zonas como Campo Alegre y El Arenal presentan inundaciones constantes cada vez que se registran fuertes aguaceros, situación que atribuyen al colapso de alcantarillas y quebradas cercanas.

Durante la emergencia también hubo cierres viales y momentos de tensión con conductores que intentaban atravesar lasAdemás, ciudadanos pidieron mayor mantenimiento y poda de árboles ubicados cerca de vías y redes eléctricas, señalando que el crecimiento excesivo de ramas aumenta el riesgo de caída de árboles y cortes de energía durante las tormentas. Mientras tanto, en Puerto Wilches, las fuertes lluvias acompañadas de vientos ocasionaron el levantamiento de techos y la caída de árboles en diferentes sectores del municipio.

Ante la situación, el alcalde José Elías Muñoz Pérez, junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil, realizó recorridos por las zonas afectadas para adelantar el censo EDAN y evaluar las necesidades de las familias damnificadas





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