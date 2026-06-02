Santander brilla en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón

Los atletas colombianos se llevaron consigo medallas y experiencias valiosas en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón.

A los hijos ilustres de Santander les fue bien en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji , Japón , del 29 al 31 de mayo de 2026.

El multicampeón en eventos Mundiales y Juegos Paralímpicos Carlos Serrano se subió a lo más alto del podio en los 50m Mariposa Varones Multiclase (Mayores) y en los 50m Libre Varones Multiclase (Mayores).

"Vine por 3 y regreso a Colombia con 3, 2 oros y un bronce en mi primera competencia internacional del año, recuperar sensaciones competitivas no tiene precio. Siguiente parada mi amada Valledupar para los Juegos Parasuramericanos, gracias por el apoyo", indicó Carlos en sus redes sociales. Nelson Crispín Corzo, también con una amplia trayectoria que le ha permitido brillar en todas las competencias que hacen parte del ciclo olímpico, conquistó dos preseas más para su colección.

Nelson Crispín consiguió dos medallas en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón. El deportista finalizó segundo en los 50m Mariposa Varones Multiclase (Mayores) y tercero en 50m Libre Varones Multiclase (Mayores). El éxito de Santander y Colombia en la para natación está garantizado gracias a Santiago León Prada, quien con 18 años ya tiene registros que lo convierten en gran promesa del deporte.

Santiago León Prada consiguió una medalla en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón.

"Uno de los hitos más significativos fue el desempeño de Santiago León Prada (S7). En la final Juvenil de los 50m Mariposa, León alcanzó la medalla de plata con un tiempo de 00:32.39, logrando pulverizar su marca personal previa de 00:32.71 establecida en el Mundial de Singapur. El Para atleta compitió a un porcentaje de eficiencia del 100,98%, ratificándose como una de las grandes realidades del recambio generacional.

En la categoría de Mayores de la misma prueba, finalizó en la quinta posición", informó el Comité Olímpico Colombiano. Además del aporte santandereano, se destacaron Sara del Pilar Vargas, con dos oros y una plata; y María Paula Barrera, quien alcanzó un bronce. El Comité Paralímpico Colombiano se mostró satisfecho con el desempeño de los atletas colombianos en la Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón.

"Es un gran logro para los atletas colombianos, que han demostrado su capacidad y talento en la para natación. Estamos orgullosos de ellos y seguiremos apoyándolos en su carrera deportiva", indicó un representante del Comité Paralímpico Colombiano. La Serie Mundial de Para Natación de Fuji, Japón, fue un gran éxito para los atletas colombianos, que se llevaron consigo medallas y experiencias valiosas.

Se espera que estos logros sirvan de motivación para los atletas colombianos en su carrera deportiva y que sigan siendo un orgullo para el país





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