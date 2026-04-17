Santander define hoja de ruta de desarrollo regional y legislativo para los próximos cuatro años

Gobernación, gremios empresariales y bancada santandereana en el Congreso se reunieron para alinear proyectos prioritarios, incluyendo infraestructura vial y la iniciativa Visión Santander 2050, buscando asegurar la continuidad del desarrollo regional.

La Gobernación de Santander, en conjunto con los más importantes gremios empresariales y la delegación santandereana en el Congreso de la República, ha llevado a cabo una crucial reunión de trabajo con el propósito fundamental de delinear los proyectos prioritarios para el desarrollo de la región y sincronizar la agenda legislativa que guiará las acciones durante los próximos cuatro años.

Este encuentro estratégico contó con la participación de figuras clave, incluyendo a un representante del senador electo Luis Eduardo Díaz Mateus, así como los representantes a la Cámara electos, el coronel en retiro Guillermo León Blanco, afiliado al Partido Conservador, y Diego Fran Ariza, del Partido de la U. Se sumó a la comitiva la representante santandereana Jennifer Pedraza. Además, se contó con la valiosa presencia de funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, evidenciando un esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno. Por el pujante sector gremial, hicieron acto de presencia representantes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ProSantander y Probarranca, entre otros líderes empresariales que aportaron su visión y experiencia. Durante esta productiva jornada, se dedicó un tiempo significativo a la discusión y análisis de los proyectos viales que son de vital importancia estratégica para el departamento de Santander. Entre las iniciativas destacadas, se abordó el plan para el levantamiento y mejoramiento del corredor vial del Socorro, un proyecto que incluirá la habilitación de zonas de adelantamiento y una optimización general de la arteria vial, buscando potenciar su eficiencia y seguridad. Asimismo, se revisó el estado actual y los avances de la importante obra de la Transversal del Carare, una infraestructura clave para la conectividad regional. Se hizo un repaso detallado del progreso de las obras que ya se encuentran en fase de ejecución, así como de las nuevas iniciativas que han alcanzado la crucial fase 3 de desarrollo, lo que augura un futuro prometedor en términos de infraestructura. Los diversos gremios presentes expusieron de manera clara sus inquietudes y compartieron sus expectativas respecto al papel que debe desempeñar la nueva bancada santandereana en el Congreso. Hicieron énfasis en la necesidad de una gestión proactiva y efectiva de los recursos, así como en el impulso decidido a proyectos de infraestructura que fortalezcan la competitividad y promuevan el desarrollo integral de la región. Se busca una sinergia que garantice que las iniciativas legislativas estén alineadas con las necesidades y aspiraciones de Santander. Uno de los puntos culminantes de la reunión fue la presentación formal de la ambiciosa iniciativa Visión Santander 2050. Este proyecto representa una hoja de ruta estratégica a largo plazo, con una proyección de 25 años, liderada de manera colaborativa por ProSantander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, en una alianza fundamental con Fedesarrollo. El plan, meticulosamente diseñado, se estructura en nueve etapas definidas y se enfoca en la identificación de los desafíos más apremiantes, las misiones fundamentales y los proyectos considerados prioritarios para el futuro de Santander en el horizonte de largo plazo. En un movimiento audaz y visionario, el gobernador Juvenal Díaz Mateus propuso la adopción formal de este documento. Su intención es presentarlo ante la Asamblea Departamental con el objetivo primordial de que sea elevado a la categoría de ordenanza. Al lograr este estatus, Visión Santander 2050 se convertiría en una hoja de ruta vinculante, asegurando su continuidad y ejecución más allá de la actual administración y del cuatrienio en curso. Esta medida busca blindar la visión estratégica del departamento, garantizando que los avances y proyectos impulsados perduren en el tiempo y consoliden el desarrollo sostenido de Santander





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