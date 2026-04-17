Santander Impulsa el Turismo con Modernización del Parque El Lago y Nueva Infraestructura Náutica en Topocoro

La Lotería de Santander y la Gobernación invierten en la transformación del Parque El Lago y la construcción de una náutica en el embalse de Topocoro, buscando potenciar la recreación y el turismo en la región. Los proyectos avanzan en sus fases iniciales con miras a una apertura completa en 2027.

El departamento de Santander se prepara para un renacimiento turístico y recreativo gracias a la decidida apuesta de la Lotería de Santander y la Gobernación departamental. Dos proyectos emblemáticos se encuentran en marcha, prometiendo transformar el paisaje y la oferta de experiencias para locales y visitantes: la ambiciosa modernización del Parque El Lago en Bucaramanga y la construcción de una moderna infraestructura náutica en el espectacular embalse de Topocoro .

Estas iniciativas buscan consolidar a Santander como un destino de primer orden, donde la naturaleza se conjuga con la diversión y el esparcimiento de alta calidad. En lo que respecta al icónico Parque El Lago, las autoridades han confirmado que la primera fase de intervención, que abarcó labores esenciales de limpieza, poda y fumigación, ha sido completada satisfactoriamente. Este paso fundamental ha sentado las bases para la siguiente etapa, considerada el verdadero epicentro de la transformación del parque. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos técnicos de gran envergadura, incluyendo la instalación de redes hidráulicas y obras de ingeniería estructural de avanzada. Estas labores de ingeniería se extenderán durante un período estimado de tres a cuatro meses, garantizando la solidez y funcionalidad de las futuras atracciones. Tras esta fase crucial, se dará paso a una tercera etapa, enfocada en la renovación estética y la creación de experiencias inmersivas. Aquí se materializará la construcción de una vibrante zona húmeda, equipada con piscinas de última generación y emocionantes toboganes, así como una zona seca que albergará atracciones de gran atractivo, como una imponente rueda de Chicago, que se convertirá en un nuevo mirador panorámico, y un malecón cuidadosamente diseñado para albergar una variada oferta gastronómica. La visión es crear un espacio integral de entretenimiento y esparcimiento. Se proyecta que las fases iniciales de estas obras estén concluidas hacia finales de 2026, con la gran apertura al público programada para octubre de 2027, marcando un hito en la historia del turismo santandereano. Paralelamente, el embalse de Topocoro, un tesoro natural de Santander, está experimentando una transformación significativa con la construcción de una infraestructura náutica de vanguardia. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha liderado recientemente una visita técnica para supervisar de cerca el progreso de este ambicioso proyecto, que ya ha alcanzado un notable 12,23 % de ejecución. Las labores actuales se concentran en la fase de cimentación, un pilar fundamental para asegurar la estabilidad y durabilidad de todas las estructuras que se erigirán en este paraje. La construcción de pilotes robustos es clave para soportar el peso y la actividad que se espera en este nuevo centro náutico. Adicionalmente, se está avanzando a buen ritmo en la construcción de una vía de acceso de más de dos kilómetros. Esta nueva carretera no solo mejorará la conectividad y la accesibilidad al embalse, sino que también facilitará el transporte de materiales y equipos, optimizando los tiempos de ejecución del proyecto. Este megaproyecto, que representa una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos, contempla la edificación de una completa infraestructura náutica, que incluirá edificaciones modernas, una espaciosa plazoleta para eventos y actividades al aire libre, y un muelle estratégicamente diseñado para albergar una amplia gama de actividades recreativas y deportivas acuáticas. La sinergia entre la naturaleza y la infraestructura moderna promete convertir a Topocoro en un referente para los amantes de los deportes náuticos y el turismo de aventura en Colombia





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