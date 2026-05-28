Santander mantiene su posición clave en la industria de la palma de aceite

El sector palmicultor de Santander espera mantener la buena senda en 2026, a pesar de la situación de seguridad en el departamento y el país.

El sector palmicultor de Santander espera mantener la buena senda en 2026, a pesar de la situación de seguridad en el departamento y el país.

El presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez, alertó sobre la seguridad en Santander y Cesar y destacó la importancia de fortalecer el respaldo a la Fuerza Pública. Además, el dirigente gremial celebró los resultados de crecimiento en la producción durante los primeros cuatro meses del año y destacó el papel de los departamentos de Casanare y Norte de Santander en la expansión de los cultivos de palma.

En cuanto al consumo de los derivados de la palma, Pérez Marulanda destacó que en 2025 se aportaron 700.000 toneladas para la mezcla obligatoria de biodiésel en el país, lo que consolidó a este segmento como el segundo 'motor' de consumo más relevante, solo superado por el consumo humano. Sin embargo, manifestó su preocupación por el aumento en el costo de insumos como la urea, que se ha encarecido por el contexto geopolítico del conflicto en Irán.

El presidente de Fedepalma también alertó sobre la situación de seguridad en el país, especialmente en las zonas palmicultoras de Colombia, y llamó a fortalecer el respaldo a la Fuerza Pública. Finalmente, Pérez Marulanda destacó que el sector palmicultor está a la expectativa de la intensidad que presentará el fenómeno de El Niño y que, dependiendo de la severidad del clima, se podrían presentar efectos a corto plazo





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