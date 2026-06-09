Santander necesita un gran centro público de ciencia para niños y una política aeroespacial regional

El astrofísico Julián Rodríguez Ferreira de la UIS exige a la Gobernación y a la Alcaldía de Bucaramanga la construcción de un gran espacio público dedicado a la divulgación científica para la infancia, argumentando que la falta de dicho equipamiento limita el desarrollo del talento regional y la aplicación de tecnologías espaciales para la prevención de desastres y el impulso económico.

El Grupo Halley de la Universidad Industrial de Santander (UIS) ha llevado a cabo actividades de divulgación astronómica en comunidades afectadas por el conflicto armado, en colaboración con la III Brigada Internacional Juvenil por la Paz de Colombia.

En medio de estas iniciativas, el astrofísico e ingeniero aeroespacial Julián Rodríguez Ferreira, profesor de la UIS, lanzó un llamado urgente a las autoridades departamentales y municipales: la necesidad de crear un gran centro público dedicado a acercar la ciencia y la tecnología a la infancia santandereana. Según Rodríguez Ferreira, la falta de un espacio de esta naturaleza en Bucaramanga deja a la región rezagada frente a ciudades como Medellín, que cuenta con el Parque Explora, Bogotá, con el Maloka, y Cali, con su planetario, todos ellos equipados para ofrecer experiencias científicas a gran escala.

El investigador subrayó que la formación temprana en áreas como la astronomía, la astrofísica y la ingeniería aeroespacial constituye la base del talento que impulsará el desarrollo científico y tecnológico de Santander. Además, señaló que la ciencia y la tecnología espacial tienen aplicaciones directas para el territorio: los sistemas satelitales pueden predecir inundaciones, detectar incendios y monitorear sismos, así como controlar la calidad del aire y del agua, ordenar el territorio, delimitar predios y respaldar actividades agrícolas, ganaderas y mineras.

Estas herramientas resultan esenciales para la prevención de desastres en una zona de geografía compleja, donde hoy la gestión de riesgos sigue siendo mayormente reactiva





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