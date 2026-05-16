Santander: portofolio moroso por Impuesto Vehicular supera medio billón de pesos

Una cartera morosa se reporta en Santander, por deudas acumuladas de Impuesto Vehicular y se calcula que cerca del 49 % de los dueños de automotores matriculados acumulan deudas de este tipo.

Una cartera morosa que supera el medio billón de pesos se reporta en Santander , por deudas acumuladas de Impuesto Vehicular . La Gobernación radicó un proyecto para conceder alivios a los morosos.

Atento, se agota el tiempo para pagar esta obligación sin sanciones en 2026. Se calcula que cerca del 49 % de los dueños de automotores matriculados en Santander acumulan deudas de Impuesto Vehicular. Los propietarios de cerca de 249.382 automotores matriculados en Santander acumulan millonarias deudas por el no pago del Impuesto Vehicular, correspondientes a 2025 y vigencias anteriores. Todas estas deudas suman, según los datos oficiales más actualizados, un total aproximado de $688.928 millones.

Para ponerlo desde otra perspectiva, la cartera morosa acumulada por Impuesto Vehicular en Santander es casi la cuarta parte del presupuesto del Departamento en 2026





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