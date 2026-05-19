Santander's Government Offers Relief for La Punta Toll Payment

The Santander government has extended the deadline for submitting formal applications for relief in the payment of the La Punta toll. The new deadline is May 31, 2026. The relief is a 70% discount on the current tariff for vehicles passing through the La Punta toll in Mesa de Los Santos. The application process includes a virtual platform for consultation and a physical office for assistance.

Residentes, productores, comerciantes, empresarios y transportistas pueden presentar su solicitud formal ante la Gobernación de Santander. Estos son los requisitos y formalidades que deben cumplir para acceder a este alivio en el pago del peaje La Punta.

Otros 16 días de plazo fueron concedidos por las autoridades para aquellos ciudadanos interesados en presentar su solicitud formal con el fin de acceder al descuento del 70 % en las tarifas del peaje La Punta, en Mesa de Los Santos. La Gobernación de Santander indicó que estas solicitudes serán recibidas hasta el próximo 31 de mayo.

Quienes viven y laboran en la zona de influencia del peaje, entre los municipios de Los Santos y Piedecuesta, pueden participar en esta convocatoria que abrió la administración departamental. Habitantes, agricultores, empresarios, comerciantes y transportistas de la zona son convocados a presentar su solicitud para acceder a dicho alivio. Aquellas personas que resulten favorecidas solamente deberán pagar el 30 % del valor actual de la tarifa del peaje La Punta.

En el caso de los automóviles, camionetas y camperos el valor en mención es de $18.000. Con la aplicación de esta rebaja los conductores solamente pagarán $5.400. Inicialmente el proceso de postulación estaba previsto hasta el 15 de mayo pasado, pero atendiendo la solicitud de la comunidad, la convocatoria se extendió hasta el próximo 31 de mayo de 2026.

La administración departamental habilitó una plataforma virtual (clic aquí), por medio de la cual los ciudadanos interesados pueden llevar a cabo la consulta de requisitos y documentos solicitados en el marco de esta convocatoria. Asimismo seguimos brindando atención presencial, de lunes a viernes, en la Alcaldía de Los Santos, en donde los ciudadanos pueden resolver inquietudes y recibir orientación sobre el proceso.

Invitamos a la comunidad de Los Santos y Piedecuesta a seguir las redes oficiales de la Gobernación de Santander, a través de las cuales estaremos informando las fechas de socialización del listado de los nuevos beneficiarios. De acuerdo con lo precisado por la Gobernación de Santander, los siguientes ciudadanos pueden acceder a este alivio que se otorgó y deben presentar la siguiente documentación: Para residentes propietarios de predios: certificado de libertad y tradición del inmueble, con fecha de expedición o carta venta del inmueble no superior a 30 días.

Además deben presentar documentos que acrediten la actividad económica, alguno de los siguientes: certificado de existencia y/o representación legal; certificado de actividad económica en la zona; certificado de matrícula mercantil; o documento que acredite la prestación del servicio de transporte público del vehículo, con afiliación a una empresa autorizada para tal fin. Por medio de su solicitud la persona interesada debe indicar datos como su lugar de residencia, la causa de beneficio, así como una justificación.

Las autoridades dispusieron un formato de la petición en mención, el cual puede descargar a través del siguiente enlace virtual (Tras el cierre del periodo de registro y solicitud, las autoridades iniciarán el estudio de cada caso, petición y cumplimiento de requisitos con el fin de oficializar a los beneficiados. Este proceso también incluirá validaciones mediante cruce de información, revisión documental y control de tránsito en el peaje





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