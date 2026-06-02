Santander sigue sin representación en la selección Colombia para el Mundial 2026

Análisis sobre la falta de futbolistas santandereanos en la selección Colombia de mayores para la Copa Mundial de 2026, con testimonios de expertos que señalan problemas estructurales en los clubes de la región.

La ausencia de futbolistas santandereanos en la selección Colombia de mayores para el Mundial 2026 ha vuelto a encender las alarmas sobre la falta de representación de la región en el máximo escenario del fútbol mundial.

Desde que Hermán 'El Cuca' Aceros disputó el torneo en Chile 1962, ningún otro jugador nacido en Santander ha logrado vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo. A pesar de los esfuerzos y de contar con talentos como Luis Gabriel Rey, quien brilló en el fútbol colombiano y la selección en eliminatorias, la promesa de ver a un santandereano en un Mundial se ha desvanecido una vez más.

La actual generación, encabezada por el arquero Kevin Mier, quien estuvo en la prelista de 55 jugadores para 2026, finalmente no fue incluida en la lista definitiva. Este fenómeno no es nuevo: en los Mundiales de 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018, el acento golpeado de los futbolistas santandereanos no se escuchó, y la tendencia parece perpetuarse. Para entender las razones detrás de esta persistente ausencia, consultamos a especialistas del fútbol en la región.

Sergio Novoa, exjugador profesional y actual director técnico, señaló que los clubes locales, como Atlético Bucaramanga y Real Santander, no priorizan a los jugadores de la casa.

'En la plantilla de Atlético Bucaramanga hay muy pocos santandereanos; no le dan la prioridad ni a la categoría Sub-20. Real Santander trabaja con un grupo más local, pero necesita ser un equipo protagonista para que los muchachos tengan oportunidad. Si el equipo está abajo, difícilmente los van a ver', explicó Novoa.

Además, mencionó que se suman factores como la falta de oportunidades, el escaso respaldo a las escuelas de fútbol, la deficiente formación de entrenadores y la falta de inversión en infraestructura.

'Es una sumatoria de cosas que hace que no existan jugadores santandereanos en la selección mayor y las categorías menores', profundizó. Por su parte, Nelson Reyes, especialista en divisiones menores con experiencia en clubes como Atlético Nacional, Sporting Cristal de Perú y Junior de Barranquilla, coincide en que el problema es estructural.

'La región no ha logrado consolidar un proceso de formación continua que permita a los talentos locales destacar a nivel nacional. Los jóvenes con potencial terminan emigrando a otras ciudades o países, pero sin el respaldo adecuado, muchos se pierden en el camino', indicó Reyes.

La historia de Luis Gabriel Rey es un ejemplo de superación: salió del barrio La Cumbre en Bucaramanga, triunfó en el Deportivo Cali y llegó a la selección Colombia, pero incluso él no pudo jugar un Mundial. La ilusión de ver a un santandereano en la máxima cita del fútbol sigue viva, pero requiere de un cambio profundo en las políticas deportivas de la región. Mientras tanto, la 'Tierra del Cañón del Chicamocha' sigue esperando a su próximo representante mundialista





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