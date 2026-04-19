Santander: Un Tesoro Cacaotero que Transforma el Mañana

La rica tradición del cacao en Santander trasciende la taza de chocolate caliente, incursionando en la alta cocina y la innovación con productos como la cerveza artesanal. La chef Diana Acevedo y el cervecero Javier Vargas son pioneros en reinterpretar el potencial del cacao santandereano, impulsando la economía y preservando una herencia cultural que enamora al mundo.

Las memorias de infancia de la chef Diana Acevedo, marcadas por las jornadas en el campo junto a su abuelo recolectando mazorcas y experimentando con el dulce y ácido mucílago que rodea las semillas, son un tesoro imborrable. Estos recuerdos afloran con una fuerza singular cada vez que prepara una taza de chocolate caliente, acompañada de pan, brazo de reina y queso de hoja, una combinación que transporta su paladar a épocas de profunda nostalgia.

Desde muy joven, Acevedo aprendió el arte de elaborar el chocolate de bola, el cimiento de esa bebida emblemática que hoy llega a los hogares santandereanos cargada de historia y sabor. La preparación de este chocolate tradicional es un ritual que respeta rigurosamente los tiempos y las técnicas ancestrales. Como bien menciona su tío, el proceso comienza con el desengrulle, para luego depositar el cacao en un cajón de madera donde reposará durante aproximadamente tres días para la fermentación, un paso crucial para desarrollar los perfiles de sabor característicos. Tras este periodo, el cacao pasa a la fase de secado, que puede extenderse por unos cinco días, seguido por el tostado y el descascarillado. La chef explica con detalle que un indicador clave de que la cascarilla está lista para desprenderse es cuando, al ejercer una leve presión con los dedos, esta se suelta con facilidad. Una vez obtenida la masa, se le añade azúcar y se somete a una segunda molienda. El toque final lo aporta la molienda manual, donde la masa se moldea en pequeñas bolas que requieren un reposo adicional de dos a tres días antes de estar listas para ser transformadas en la bebida que ha sido un pilar en la dieta de generaciones. Este chocolate, más allá de ser un simple producto, es un símbolo de identidad. Diana Acevedo lo describe como una manifestación de la identidad marcada por el territorio, la historia y las manos de quienes lo cultivan. Su profundo amor por el chocolate de bola y la chúcula, bebidas que persisten en los hogares como un vestigio de la memoria viva, refleja la importancia cultural de este cultivo en Santander. La riqueza del cacao santandereano, sin embargo, ha trascendido las fronteras de lo tradicional. En una región donde alrededor de 22.000 familias dedican sus esfuerzos al cultivo del cacao, el fruto se ha convertido en un motor de desarrollo económico y una fuente de sabores exquisitos. Los cacaos de Santander se distinguen por sus notas afrutadas y florales, una fragancia que evoca chocolate y nuez, y un perfil gustativo con matices prolongados, buen cuerpo y un aroma inconfundible. Esta calidad excepcional no solo ha conquistado mercados internacionales, generando ingresos significativos por exportaciones que en 2025 superaron los 82,9 millones de dólares para el departamento, sino que también ha encontrado un espacio privilegiado en el ámbito de la alta cocina. Un recorrido por Santander revela un panorama inspirador de iniciativas que aprovechan cada componente del cacao: desde la semilla hasta el mucílago, la vena y la vaina o mazorca. Esta versatilidad permite que una simple taza caliente de la mañana se transforme, por ejemplo, en una burbujeante cerveza artesanal. Javier Vargas, un pionero en la innovación con cacao, es el artífice de Medieval, una cerveza que acaricia el paladar con su cuerpo untuoso, denso y sedoso, potenciando las notas amargas y resaltando la acidez viva del cacao, dejando un eco profundo y elegante tras cada sorbo. Vargas explica su enfoque en integrar los diversos componentes del cacao en un solo producto. En la elaboración de Medieval, se utiliza el mucílago, conocido por su dulzor y acidez, en un proceso de maceración. En otro, se emplea la masa de cacao, o licor de cacao, que es cacao al 100%, y en un tercer paso, se incorpora la cascarilla. El objetivo es fusionar todo el fruto del cacao en esta cerveza única. Su proyecto dio un salto significativo en 2019 cuando, en colaboración con la Federación Nacional de Cacaoteros, elaboró una cerveza con cacao San Vicente 41. Este cacao fue reconocido en el prestigioso programa ‘Cocoa of Excellence’ en París, una distinción que celebra la calidad de los mejores cacaos a nivel mundial. La creatividad en torno al cacao santandereano no se detiene ahí. El universo de productos derivados se expande a chocolatinas, bombones, trufas, nibs, vino y guarapo. Diana Acevedo, reconocida pastelera en tres ocasiones por los Premios La Barra, subraya la importancia del chocolate como ingrediente fundamental en la pastelería. Explorar este fascinante mundo de sabores es una experiencia accesible. Tiendas especializadas, emprendimientos locales, familias cacaocultoras que comercializan directamente a través de redes sociales y eventos consolidados a lo largo del año facilitan el acceso a estos productos. Entre los eventos más destacados se encuentran el Festival del Cacao de San Vicente de Chucurí y el Festival Cultural y Tradicional del Cacao en El Carmen de Chucurí, además de otras ferias que, anualmente, congregan a productores, transformadores y entusiastas alrededor de este valioso cultivo. Apoyar a los productores locales y reinterpretar el cacao en recetas caseras es una forma tangible de dignificar la cultura cacaotera y preservar un legado que define la identidad de Santander. El futuro del cacao santandereano se vislumbra prometedor, marcado por la innovación, la calidad y un profundo respeto por la tradición y el territorio que lo vio nacer





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