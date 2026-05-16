Santandereanidad y incultura ciudadana en Bucaramanga: La necesidad de repensar los valores y liderazgos fuertes

El columnista reflexiona sobre la celebración de la santandereanidad y cómo esta fomenta los valores que caracterizan a la gente de Santander. Por otro lado, se بھیltnia en la incultura ciudadana observada en Bucaramanga, la falta de liderazgo constructivo y la necesidad de una sociedad civil organizada y autorregulado para lograr una mejor calidad de vida.

El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría y fue enseñada en el colegio de las Pachas, siendo una historia interesante gracias a su contexto de aparición en medio de la Primera Guerra Mundial.

Entonces, el 13 de mayo también se conmemora la creación del Estado Federal de Santander, lo que para nosotros es la celebración de la santandereanidad. Pero desgraciadamente observamos una incultura ciudadana en Bucaramanga, con hechos como ruidos excesivo en establecimientos de rumba, motos con exhostos modificados y caravanas de piques, mal parqueo en vías principales, rayones y grafitis, pérdida del ornato y desaseo en espacios públicos.

La autorregulación y una sociedad civil organizada son necesarios para lograr una mejor calidad de vida y una actitud constructiva para la sociedad





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