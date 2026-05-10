Santiago Buitrago abandona el Giro de Italia tras una caída masiva

El colombiano Santiago Buitrago, principal carta del Bahrain en el Giro de Italia, abandonó la prueba tras una caída masiva en la etapa 2. Cerca de 30 ciclistas se vieron afectados en el accidente, y Buitrago sufrió varias contusiones y una conmoción cerebral.

Las ilusiones del colombiano Santiago Buitrago en el Giro de Italia se apagaron este sábado tras la accidentada etapa. El bogotano era la principal carta del Bahrain en la prueba, pero se vio obligado a retirarse en la segunda jornada y el parte médico que se conoció tras su caída no es muy alentador.

Buitrago, de 26 años de edad, era una de las cartas de Colombia en la edición 2026 del Giro de Italia, pero sus aspiraciones se vieron truncadas tras una caída masiva a falta de 22 kilómetros para la línea de meta en la etapa 2. Cerca de 30 ciclistas se vieron afectados en el accidente provocado por la caída de un pedalista que se fue al suelo por las difíciles condiciones de la carretera a causa del mal clima.

Santiago Buitrago también se cayó tras chocar contra una de las barreras que delimitaban la vía de Bulgaria. Minutos después, el Bahrain Victorious anunció el retiro del pedalista colombiano que fue trasladado a un hospital cercano para que le practicaran los respectivos chequeos médicos. El Bahrain señaló en un comunicado oficial que, tras las evaluaciones médicas, Buitrago sufrió varias contusiones en el cuerpo, una conmoción cerebral y abrasiones superficiales, por lo que debe seguir bajo observación.

"Tras evaluaciones médicas y escáneres, no se detectaron fracturas y todos los escáneres arrojaron resultados claros. Santi sufrió varias abrasiones superficiales, contusiones en los músculos del cuello que causan movimiento restringido, y una conmoción cerebral", comunicó en sus redes sociales.

"Se le continuará monitoreando y someterá al protocolo estándar de conmoción cerebral Scat", indicó el equipo sobre el parte médico del ciclista colombiano. En el accidente también se fueron al suelo Adam Yates, líder del UAE Emirates, y Derek Gee, quien también se vio afectado. Los comisarios tomaron la determinación de neutralizar la competencia en busca de saber en qué condiciones se encontraban los corredores que se accidentaron. La falta de ambulancias fue la causa del parón.

Egan Bernal, así como Einer Rubio, libraron la difícil jornada en la que se impuso Guillermo Silva





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