Santiago de Cali Celebra el Día de la Movilidad Activa y Sostenible: Restricciones Vehiculares y Promoción de Alternativas

El alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Movilidad Distrital invitan a los ciudadanos a participar en el 'Día de la Movilidad Activa y Sostenible', el 22 de septiembre, con restricciones vehiculares y promoción del transporte público, la bicicleta y caminar para reducir la contaminación y mejorar la seguridad vial.

Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, promover el uso del transporte público , el caminar y el uso de la bicicleta, además de mejorar la seguridad vial, el alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Movilidad Distrital invitan a todos los ciudadanos de Santiago de Cali a participar en el ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’. Esta jornada, programada para el lunes 22 de septiembre, se extenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

, y establecerá restricciones significativas en la circulación vehicular. Durante este período, se prohibirá la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas, camiones y tractocamiones dentro del perímetro urbano de la ciudad, a excepción de ciertas categorías que se detallan en el decreto vigente. La implementación de esta medida busca fomentar hábitos de movilidad más saludables y respetuosos con el medio ambiente, incentivando el uso de alternativas de transporte que reduzcan la congestión y la contaminación. La iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos continuos de la administración municipal para transformar la ciudad en un espacio más sostenible y habitable para todos sus habitantes. Se espera que esta jornada sea un éxito, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de la movilidad sostenible y los beneficios que esta conlleva para la salud pública y el entorno urbano.\Para asegurar el éxito de la jornada, la Secretaría de Movilidad Distrital desplegará un operativo de seguridad y control sin precedentes. Más de 400 agentes de tránsito estarán presentes en las calles de Cali, supervisando el cumplimiento de la restricción vehicular y garantizando la seguridad de los ciudadanos. Estos agentes estarán facultados para aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan la normativa. Es importante destacar que, aunque la restricción vehicular es amplia, se han establecido excepciones para asegurar el funcionamiento normal de la ciudad y la prestación de servicios esenciales. Vehículos eléctricos, personal de salud, fuerzas de seguridad y vigilancia, entre otros, podrán circular libremente, siempre y cuando estén debidamente identificados y uniformados. “Vehículos eléctricos, personal de la salud y de vigilancia, entre otros, tienen que estar identificados y uniformados. Si se llegase a presentar un caso fortuito, de fuerza mayor o de emergencia, la autoridad estará presta para garantizar que llegue a su lugar de destino”, explicó Yadira Lugo, gestora de tránsito y una de las líderes de los controles. La administración distrital hace un llamado a la responsabilidad ciudadana, instando a los caleños a planificar sus desplazamientos con anticipación y a aprovechar las opciones de transporte disponibles, como el sistema masivo MIO, taxis, bicicletas y caminar. Se recomienda encarecidamente que, durante esta jornada, se priorice el uso de medios de transporte alternativos y se evite la circulación de vehículos particulares, contribuyendo así a la reducción de la contaminación y a la descongestión vial.\El incumplimiento de la restricción vehicular será sancionado con un comparendo C-14, que implica una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (aproximadamente 650.000 pesos) y la inmovilización del vehículo. Es fundamental que los conductores se mantengan informados sobre las excepciones y las rutas alternativas disponibles para evitar inconvenientes. La Secretaría de Movilidad Distrital ha dispuesto diversos canales de comunicación para facilitar la información y atender las inquietudes de la ciudadanía. A pesar de que históricamente los siniestros viales tienden a disminuir durante este tipo de jornadas, la administración hace un llamado enfático a la prudencia y a la moderación de la velocidad. En el pasado, se ha observado un aumento de accidentes relacionados con el exceso de velocidad en calles más despejadas durante el Día sin Carro y sin Moto. Por ello, se hace un llamado a la precaución, a respetar los límites de velocidad y a conducir con responsabilidad, garantizando la seguridad de todos los actores viales. La iniciativa busca no solo mejorar la calidad del aire y reducir la congestión, sino también promover una cultura de movilidad más segura y sostenible, donde el respeto por la vida y el entorno sean valores fundamentales





