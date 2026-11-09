Santiago Pardo lidera Analdex y advierte pérdida de $28,3 billones por tipo de cambio

Santiago Pardo Salguero asume la presidencia de Analdex enfrentando la revaluación del peso que impactó $28,3 billones en ingresos exportadores entre enero y agosto.

Santiago Pardo Salguero asumió la presidencia de Analdex, el gremio que representa a los empresarios del comercio exterior colombiano, hace poco más de un mes. Este relevo de mando ocurre tras una gestión prolongada de casi tres décadas a cargo de Javier Díaz, quien dejó una marca profunda en la institución.

Análisis financiero y el impacto cambiario

El nuevo presidente realiza un diagnóstico crítico de los desafíos actuales del sector, destacando un dato financiero preocupante. La revaluación del peso habría reducido en $28,3 billones los ingresos en pesos de los exportadores entre enero y agosto de este año. Esta pérdida se calcula comparando los ingresos reales con lo que habrían recibido de haberse mantenido la tasa de cambio promedio de 2025.

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Trayectoria y legado institucional

Javier Díaz, considerado un decano del comercio exterior, lideró la asociación durante casi cuatro décadas, de las cuales estuvo 29 años como presidente ejecutivo. Pardo reconoció sus calidades humanas y su capacidad para posicionar a Analdex como el líder del sector. El nuevo mandatario trabajó con Díaz como vicepresidente entre 2004 y 2007, por lo que hereda una institución con un gran perfil propositivo y técnico.

Estructura y membresía del gremio

Analdex amplió su alcance original para representar al comercio exterior en su totalidad. La entidad agrupa a más de 600 afiliados en toda Colombia, incluyendo grandes y pequeñas exportadoras, importadores, agencias de aduanas, puertos y prestadores de servicios logísticos. La sede central se encuentra en Bogotá, complementada por cuatro sedes regionales estratégicas en Barranquilla, Medellín, Pereira y Cali.

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Desafíos de la triple diversificación

Pardo identifica la falta de diversificación como un reto estructural clave. Aunque las ventas de petróleo, carbón y oro son positivas, existe una concentración excesiva en bienes no minero-energéticos y servicios. Geográficamente, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, mientras que Colombia mantiene un rezago significativo en la región de Asia-Pacífico.

Concentración empresarial y logística

La estructura exportadora colombiana muestra una alta concentración en pocas empresas, donde un número reducido de compañías responde por cerca del 90% del total. A esto se suman problemas internos como costos laborales y energéticos elevados. La deficiente infraestructura y la falta de coordinación entre autoridades generan sobrecostos que afectan directamente la competitividad y la cadena logística del país.