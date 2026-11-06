Santiago Peña detenido en Paraguay tras destitución por crisis Ueno

El expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido en su domicilio tras su destitución en el Senado. La orden fiscal busca indagarlo por delitos económicos vinculados al colapso del banco Ueno Bank.

La Fiscalía General de la República de Paraguay confirmó este viernes 6 de noviembre la detención del expresidente Santiago Peña en su residencia de Asunción. Esta medida coercitiva se ejecutó minutos después de que el Senado del país sureño aprobara su destitución en un juicio político acelerado. La causa principal de esta crisis política y judicial es la grave crisis bancaria provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad que congeló los depósitos y afectó a la mitad de la población paraguaya.

Detalles de la detención y orden fiscal

La autoridad que dirigió la operación fue la fiscal general Silvia Margarita González Vester, quien declaró a la prensa que el expresidente permanecerá en calidad de detenido en su propio domicilio. Según confirmó el periodista del Diario ABC, miembros de la Policía Nacional de Paraguay junto con fiscales ingresaron a la vivienda para ejecutar la orden. Durante la entrada, le fueron leídos sus derechos y se puso a disposición de los efectos procesales, permitiendo el ingreso voluntario a su residencia hasta las 11:00 a.m. del sábado 7 de noviembre.

Also read Crisis financiera en Paraguay: intervienen Ueno Bank y presentan pedido de destitución a Santiago Peña

Cargos penales y proceso de indagación

Santiago Peña será trasladado a la Fiscalía la mañana del sábado 7 de noviembre para ser indagaado formalmente. Los cargos que enfrenta incluyen lesiones de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. La orden fiscal especifica que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Esta acción legal busca esclarecer la responsabilidad del expresidente en la gestión de la crisis financiera que detonó su caída del poder.

Advertisement

La sucesión y el juramento de Pedro Alliana

Mientras el expresidente era detenido, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo mandatario en el Congreso de Paraguay. Alliana asumió el poder tras la destitución de Peña, ocurrida con 44 votos a favor y una sola ausencia de los 45 senadores presentes. En su discurso inaugural, el nuevo presidente prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por la crisis bancaria. Su gestión ahora enfrenta el desafío inmediato de restablecer la confianza en el sistema financiero nacional tras el colapso de Ueno Bank.

Impacto económico y consecuencias en la población

La crisis derivada de Ueno Bank ha tenido un impacto devastador en la economía local y en los ciudadanos. La medida de intervención dejó a tres millones de clientes sin acceso a sus fondos bancarios, generando una urgencia social sin precedentes. El expresidente Santiago Peña mantuvo vínculos estrechos con la entidad bancaria antes de su falla, lo que explica la intensidad de la investigación. La detención de Peña marca el fin de su mandato y el inicio de un capítulo crítico en la historia política reciente de Paraguay.