Santiago Peña indagado por crisis Ueno Bank y Alliana asume liderazgo en Paraguay

El exmandatario paraguayo Santiago Peña inicia su indagatoria por el escándalo bancario de Ueno Bank mientras Pedro Alliana asume la presidencia para gestionar la crisis.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña inició este sábado 7 de noviembre su proceso de indagatoria judicial tras ser destituido y arrestado el viernes anterior por su presunta participación en la crisis financiera que paralizó el Ueno Bank. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el exmandatario fue interrogado poco después de las 11H00 locales en las instalaciones de la Fiscalía, donde enfrenta cargos por lesión de confianza, tráficos de influencias y administración en provecho propio.

Desarrollo de la Indagatoria Judicial

El fiscal Christian Benítez, quien dirige la investigación principal, declaró a la prensa que el objetivo de esta sesión era exponer los hechos y las pruebas disponibles contra el exmandatario. Según indicó Benítez, existe la posibilidad de que Santiago Peña sea acusado formalmente en el transcurso de la tarde de ese mismo sábado, marcando un giro crucial en el proceso legal que lo tiene bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial.

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La llegada del expresidente al edificio fiscal generó una fuerte presencia ciudadana en las inmediaciones. Manifestantes, incluyendo a la abogada Macarena Chilavert, exigieron públicamente que el responsable de la crisis económica fuera enviado a una cárcel común. Los gritos de justicia resonaron frente a la residencia de Peña el viernes, momento en que fue retirado de su hogar tras menos de una hora de juicio político en el Senado, donde sus legisladores rechazaronsu renuncia que le habría otorgado fueros.

Impacto en Ahorristas y Respuesta Gubernamental

Mientras la justicia procesa al expresidente, la crisis bancaria afecta directamente a casi tres millones de cuentas que incluyen pensionados, empresas y hasta la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmecol). El Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank el martes 3 de noviembre debido a problemas de solvencia, dejando a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y provocando protestas callejeras repelidas con gases lacrimógenos.

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El presidente interino Pedro Alliana, del mismo Partido Colorado que Peña, asumió este sábado su primera jornada completa con el mandato prioritario de gestionar la emergencia. Alliana prometió que los afectados por el descalabro financiero serán compensados y ordenó medidas inmediatas con prioridad para los ahorristas de menores recursos. Durante su primera conferencia, enfatizó que no toleraría lentitud en su equipo gubernamental para resolver la crisis.

En un intento por calmar la ansiedad pública, el Banco Central informó este sábado que ya ha devuelto algunos depósitos a casi 1.200.000 ahorristas y que este proceso continuará durante la próxima semana. Además, la entidad difundió una lista de otras instituciones bancarias que permanecerán abiertas durante el fin de semana para facilitar las transacciones básicas de la población.

Cambios Políticos y Contexto Internacional

El nuevo mandatario, Pedro Alliana, comenzó su gestión con cambios en su gabinete, designando a Ariel Martínez como ministro del Interior y nombrando un nuevo ministro de Obras Públicas. La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente a la transición de poder; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó a Alliana y expresó su disposición para trabajar de manera cooperativa, mientras que la embajada de Estados Unidos calificó a Paraguay como un socio regional estratégico.

Pedro Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, tras la destitución de Santiago Peña por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado. Esta medida representa el segundo juicio político exitoso contra un presidente paraguayo desde el retorno de la democracia. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, también está citado a declarar este sábado, manteniéndose bajo arresto mientras la sociedad paraguaya se divide entre la angustia económica y la exigencia de justicia política.