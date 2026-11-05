Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay por crisis bancaria

El presidente Santiago Peña renunció tras la intervención de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorristas, iniciando la transición al vicepresidente Pedro Alliana.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia este jueves al cargo de la presidencia de la República. Esta decisión inmediata pone fin a su mandato, que comenzó en 2023 y estaba programado para concluir en 2028, en respuesta a la profunda crisis política y social desatada por el colapso del sistema financiero nacional.

Peña justificó su paso a atrás en un video publicado en su cuenta X, afirmando que su prioridad absoluta es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero del país. El mandatario expresó sus disculpas al pueblo paraguayo, reconociendo posibles fallos en su gestión durante el periodo de inestabilidad que ha sacudido a la nación sudamericana en las últimas semanas.

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El detonante de la crisis de Ueno Bank

El origen de la inestabilidad se remonta al martes, cuando el Banco Central de Paraguay intervino a Ueno Bank, una de las instituciones financieras más importantes del país, debido a una insuficiencia de capital grave. Esta medida drástica dejó a casi tres millones de personas sin acceso inmediato a sus depósitos bancarios, generando un pánico generalizado entre los ahorradores.

La entidad bancaria, que manejaba una cartera superior a 2,9 millones de usuarios, vio sus indicadores crediticios rebajados por agencias calificadoras hasta niveles de incumplimiento, lo que reflejó la gravedad extrema de su situación financiera. La intervención estatal no logró revertir la pérdida de confianza inmediata, desencadenando una serie de consecuencias institucionales y sociales de gran magnitud.

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Presiones políticas y fractura del Partido Colorado

La renuncia de Santiago Peña se produce en un contexto de presión legislativa inminente, con una amenaza de juicio político en el Congreso de la República. El respaldo del mandatario se desmoronó cuando la cúpula del Partido Colorado anunció su apoyo al pedido de destitución. Este giro fue liderado públicamente por el expresidente Horacio Cartes, quien rompió filas con su propio partido para exigir responsabilidades.

Los opositores y críticos del gobierno acusan a Peña de tener un conflicto de intereses, señalando que mantuvo acciones en un grupo empresarial que controlaba la entidad fallida hasta el año 2025. Anteriormente, el presidente había desestimado advertencias sobre la solvencia de Ueno Bank, lo que ha alimentado las acusaciones de que favoreció a la institución en detrimento del interés público y de la estabilidad económica.

Impacto social y protesta en Asunción

La crisis trascendió los pasillos del poder para llegar a las calles de Asunción. Cientos de manifestantes protagonizaron una protesta masiva el miércoles, por segunda noche consecutiva, expresando su indignación por la imposibilidad de retirar sus fondos personales. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad fueron intensos, con la policía antidisturbios utilizando gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a la multitud.

Las medidas adoptadas por el ejecutivo, como la promulgación de una ley para devolver la mayoría de los fondos en cinco días hábiles, no lograron frenar el descontento ni calmar los ánimos de la ciudadanía. La situación ha creado un escenario de alta tensión donde la legitimidad del gobierno ha sido cuestionada desde múltiples sectores de la sociedad civil y política.

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Consecuencias institucionales y nueva dirección

Como parte del proceso de contención de la crisis, el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, presentó su renuncia. Su salida está marcada por el escrutinio público, dado que Carvallo había encabezado la empresa predecesora de Ueno Bank antes de dirigir la autoridad monetaria, lo que incrementó las dudas sobre la independencia y la gestión de la supervisión financiera.

Con la renuncia efectiva de Santiago Peña, la presidencia de la República pasa a manos del vicepresidente Pedro Alliana. Este cambio de liderazgo ocurre en medio de debates intensos en el Congreso sobre la destinación de recursos para estabilizar el sistema y la posibilidad de incluir al nuevo mandatario en los procesos de revisión política que buscan restablecer la confianza institucional y financiera en Paraguay.