Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay por crisis del Ueno Bank

El mandatario paraguayo se despidió de la presidencia tras la intervención del Ueno Bank, que dejó sin acceso a los ahorros de 2,9 millones de ciudadanos.

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay el jueves 5 de noviembre de 2026, en un acto político sin precedentes que puso fin a su gestión antes de completar el mandato quinquenal iniciado en agosto de 2023. La decisión se produce como consecuencia directa de la crisis financiera desatada por la intervención del Ueno Bank, una entidad que había experimentado un crecimiento acelerado hasta quedar paralizada.

Intervención bancaria y salida presidencial

El detonante inmediato fue la detección por parte del Banco Central de que el índice de solvencia del Ueno Bank había caído por debajo de la mitad del mínimo reglamentario exigido para operar. Esta medida de emergencia dejó bloqueadas las cuentas de aproximadamente 2,9 millones de clientes, generando un vacío inmediato en el acceso a los recursos financieros personales. La crisis combinó problemas de solvencia real con cuestionamientos públicos sobre la gestión de recursos públicos y posibles conflictos de interés.

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Ante la presión ciudadana y la inminente aprobación de un pedido de juicio político en el Congreso, el economista de 47 años optó por abandonar el cargo. Su renuncia ocurrió momentos antes de que la cámara legislativa pudiera proceder con la votación formal, lo que ha dejado una incertidumbre jurídica sobre las responsabilidades finales de la administración anterior. Las protestas en Asunción se intensificaron durante estos días, reflejando la frustración de la población ante la pérdida de confianza en el sistema.

Vínculos empresariales y figuras clave

El escándalo trasciende el error técnico para exponer nexos complejos entre el poder político y el sector privado. Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con Ueno Holding, el grupo propietario del banco intervenido, hasta marzo de 2025, período en el que ya ejercía el máximo cargo del ejecutivo. Esta información ha sido central en las acusaciones que señalan una falta de transparencia en la conducta de los mandatarios durante su gestión.

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Además, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central generó severos cuestionamientos, dado que el funcionario había dirigido previamente a la Financiera Ueno. Junto con el vicepresidente Pedro Alliana y el expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, estas figuras están bajo el microscopio de la opinión pública y de la Fiscalía General. Sus conexiones institucionales y personales han alimentado la narrativa de una captura del regulador financiero por intereses privados.

Afectación de recursos estatales y pensiones

La gravedad de la situación se agrava por la cantidad de dinero público involucrado en la entidad en quiebra. La intervención puso bajo escrutinio alrededor de 800 millones de dólares en depósitos pertenecientes a entidades del Estado paraguayo. De esta cifra total, aproximadamente 355 millones de dólares corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo encargado de administrar los fondos de jubilación de los trabajadores.

La incertidumbre sobre el destino de estos fondos de pensiones y servicios públicos ha profundizado la presión social sobre la administración saliente. Las investigaciones fiscales avanzan contra directivos del banco y personas vinculadas al grupo empresarial, buscando establecer responsabilidades penales y administrativas. Mientras tanto, millones de paraguayos enfrentan la angustia de no saber cuándo recuperarán sus ahorros personales y estatales.

Ley de agilización y próximos pasos

En un intento por mitigar el daño económico inmediato, el presidente promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso antes de su salida. Esta normativa tiene como objetivo agilizar la entrega de recursos retenidos a los clientes, estableciendo un plazo mínimo de 24 horas para las transferencias autorizadas. La medida busca calmar los ánimos ciudadanos y restablecer la liquidez básica del sistema.

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A pesar de estos ajustes legales, el panorama político sigue siendo volátil. El juicio político, ahora dirigido hacia la figura que ya ha abandonado la presidencia, continúa siendo un tema central en la agenda nacional. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la extensión de las irregularidades crediticias con empresas vinculadas a los propietarios del banco.