Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por escándalo bancario

El mandatario paraguayo dimitió tras la intervención de Ueno Bank y la presión ciudadana, mientras el Congreso inicia su juicio político por el deterioro institucional.

Santiago Peña ha renunciado a su cargo como presidente de Paraguay, un movimiento que pone fin a su mandato político en medio de una de las crisis institucionales más graves de la historia reciente del país. La decisión se produce inmediatamente después de que el Banco Central de Paraguay intervenga al Ueno Bank, una entidad financiera que concentraba los depósitos de casi la mitad de la población paraguaya.

Renuncia de Santiago Peña ante presión ciudadana

El presidente paraguayo Santiago Peña abandonó la presidencia días después de que las autoridades monetarias tomaran el control de Ueno Bank, desencadenando una oleada de protestas masivas en todo el territorio nacional. Millones de personas han reclamado públicamente la devolución de sus ahorros y la aplicación de justicia, exigiendo que la renuncia no sea suficiente para resolver el escándalo financiero que ha afectado a la nación.

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En un mensaje dirigido a la nación, Santiago Peña afirmó que la historia juzgará los acontecimientos actuales y pidió disculpas al pueblo paraguayo si en algún momento falló, declarando que nunca fue su intención defraudar la confianza depositada en él. Sin embargo, estas palabras no lograron calmar la frustración de la ciudadanía, que exige respuestas concretas sobre cómo se utilizó su condición de jefe de Estado para favorecer a la entidad bancaria en crisis.

Desarrollo del juicio político en el Congreso

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Santiago Peña, con los 78 legisladores responsabilizándolo de un grave y sistemático mal desempeño en sus funciones. Este voto unánime envía la decisión final al Senado de Paraguay, quien deberá determinar si acepta la dimisión o procede con el juicio político para su destitución formal.

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Existe un precedente constitucional que indica que si el Senado acepta la dimisión de un expresidente, este podría convertirse en senador vitalicio, lo que le otorgaría inmunidad parlamentaria y exención de procesos judiciales ordinarios. Esta posibilidad ha generado preocupación en los sectores de oposición y en la sociedad civil, que temen que la salida del cargo sea utilizada para eludir la rendición de cuentas.

Posición del Partido Colorado y la oposición

El Partido Colorado, tradicional fuerza política gobernante, emitió un comunicado oficial el jueves en la mañana en el que declaró que no estaría del lado del latrocinio de fondos públicos, privados y de los jubilados. La agrupación política anunció que acompaña el juicio político para reencauzar la institucionalidad de la República, marcando un distanciamiento claro de su anterior presidente Santiago Peña.

El politólogo Esteban Caballero Carrizosa señala que la postura del Partido Colorado representa el punto de inflexión en esta crisis, demostrando que la formación no tiene intención de proteger al mandatario. Esta ruptura política内部的 debilitó significativamente la capacidad de Santiago Peña para mantenerse en el poder, independientemente de sus esfuerzos por atraer inversión extranjera durante su gestión.

Consecuencias para los ahorradores y el futuro político

El diputado Carlos Pereira ha instado a los ciudadanos a mantener la presión ciudadana hasta que los culpables de la caída de Ueno Bank, aludiendo directamente a Santiago Peña, paguen con prisión. Esta demanda refleja la exigencia de que la impunidad no sea una opción en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la intervención bancaria y la supuesta afectación de fondos.

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Abogados y analistas como Camilo José Filártiga Callizo advierten que la transición actual debe garantizar la estabilidad institucional y proteger a los ahorradores afectados. La sucesión constitucional no debe convertirse en un mecanismo para eludir la justicia, ya que la renuncia de un presidente no resuelve una crisis de Estado, como lo demostró históricamente el caso de Raúl Cubas Grau, quien también renunció y se asiló en Brasil.