Un juez de Paraguay ordenó trasladar a Santiago Peña a Viñas Cué por el caso Ueno Bank y las denuncias de privilegios en su reclusión.

El juez Osmar Legal ordenó el traslado inmediato de Santiago Peña, expresidente de Paraguay detenido por el escándalo en torno a la caída de Ueno Bank, a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción. La decisión se conoció este lunes 16 de noviembre, después de que se hicieran públicas denuncias sobre presuntos privilegios que habría disfrutado en la unidad militar donde permanece recluido desde el 6 de noviembre de 2026.

La orden fue dirigida al Tribunal Supremo Militar y señala que el traslado debe hacerse desde el Regimiento Escolta Presidencial, lugar donde Peña se encuentra actualmente. Según el documento, la medida busca garantizar el efectivo cumplimiento de la medida cautelar decretada contra el exmandatario, cuando un juez le impuso prisión preventiva.

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Traslado de Santiago Peña y medidas de seguridad

Santiago Peña será trasladado a Viñas Cué por orden del magistrado Osmar Legal, quien también pidió a las autoridades militares un informe detallado sobre los protocolos de seguridad. El documento exige conocer las medidas que se aplicarán durante la permanencia del imputado en ese establecimiento.

La orden se produce después de que el diario paraguayo ABC Color diera a conocer las condiciones de reclusión de Peña, entre ellas la instalación de un gimnasio con nuevas máquinas y un sistema de climatización dentro del penal. Esos detalles alimentaron las denuncias sobre privilegios en la unidad militar.

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Destitución del coronel a cargo del REP

El presidente Pedro Alliana anunció la destitución del titular del centro donde permanecía Peña, el coronel José David Dalub. Alliana informó en rueda de prensa que ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, el cambio del coronel al frente del Regimiento Escolta Presidencial.

Alliana afirmó que el cambio se realizaba en ese momento, después de conocerse las condiciones de reclusión del exmandatario. La decisión se anunció el mismo lunes en que el magistrado firmó la orden de traslado.

Causa de Ueno Bank y detención del director jurídico

El director jurídico del Banco Central de Paraguay se entregó este domingo a las autoridades, después de que la Fiscalía librara una orden de detención en su contra por la causa del banco digital Ueno Bank. Su entrega se suma al expediente que investiga la trama vinculada a esa entidad financiera.

Según la Fiscalía, Santiago Peña está imputado por asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. El ministerio público lo considera líder de una trama que habría operado desde el Banco Central para beneficiar al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.

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El 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que la entidad era insolvente. La medida dejó a millones de clientes sin sus ahorros y desencadenó una crisis política que terminó con la destitución de Peña en un juicio político.