Santiago Quirós cuestiona el uso de uniformes militares y armas por parte de Abelardo de la Espriella en Cúcuta, analizando implicaciones legales y caída en popularidad.

El abogado constitucionalista Santiago Quirós ha emitido una evaluación crítica sobre el ejercicio de las facultades presidenciales en Colombia, centrando su análisis en los límites constitucionales que regulan la participación del jefe de Estado en operativos de seguridad pública. Su revisión se centra específicamente en la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de vestir prendas distintivas del ejército nacional y portar un arma de fuego durante un operativo policial en la ciudad de Cúcuta el pasado 10 de noviembre de 2026. Esta intervención ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y la naturaleza civil del cargo presidencial, cuestionando si tales acciones representan una extralimitación de sus funciones constitucionales establecidas en el artículo 189, numeral 3, que le otorga la facultad de dirigir y disponer de la fuerza pública sin convertirlo en un miembro activo de las fuerzas armadas.

Análisis Constitucional sobre Prendas y Armas

La controversia se agudiza al examinar la normativa vigente respecto al uso exclusivo de las uniformes militares y la portación de armas por parte de civiles. Santiago Quirós subraya que, aunque el artículo 189 de la Constitución Política confiere al presidente la dirección de la fuerza pública, esto no otorga automáticamente el estatus de miembro activo de las fuerzas armadas ni exime al mandatario de las prohibiciones generales aplicables a la ciudadanía. El docente Alejandro Matta complementa esta perspectiva legal mediante una teoría basada en dos hipótesis distintas sobre la procedencia del arma portada por el mandatario. La primera hipótesis sugiere que el arma es de uso personal con permiso especial, mientras que la segunda implica que el presidente la porta en su carácter de servidor público sin tener una función autorizada en su manual de funciones para portarla en contextos operativos, lo que le impediría utilizarla legítimamente en un posible enfrentamiento sin someterse a investigación por violar el Código de Policía.

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Impacto Político y Caída en Aprobación

Las acciones del presidente Abelardo de la Espriella no solo han generado escrutinio legal, sino que también han comenzado a reflejarse en la opinión pública y en su capital político dentro de los primeros cien días de su mandato. Se ha documentado una disminución significativa en su aprobación pública, la cual cayó desde un 57 por ciento inicial hasta alcanzar un 42 por ciento, lo que indica una posible correlación entre su estilo de comunicación agresivo y la percepción ciudadana sobre el respeto a los derechos fundamentales. Esta caída en la popularidad pone en riesgo la eficacia de sus logros en materia de defensa y captura de cabecillas de grupos criminales, ya que el enfoque en gestos simbólicos y el lenguaje despectivo han distraído la atención sobre los resultados concretos de seguridad y han generado desconfianza en la institucionalidad democrática, un tema central para el análisis de Santiago Quirós sobre la salud de las instituciones colombianas.

Conflicto Judicial por Lenguaje Despectivo

La tensión entre los poderes del Estado alcanzó su punto máximo el 15 de noviembre, cuando un juez de la república en el proceso de legalización de captura del cabecilla criminal conocido como Primo Gay ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes . El magistrado solicitó la apertura de una investigación contra el presidente Abelardo de la Espriella por presuntas vulneraciones a la dignidad humana y al principio de presunción de inocencia, argumentando que las palabras despectivas utilizadas por el mandatario frente al capturado constituyen un abuso de poder. Este acto judicial provocó una reacción inmediata de varios congresistas que salieron en defensa del presidente, atacando al juez en una maniobra que Santiago Quirós identifica como una violación directa del principio fundamental de equilibrio de poderes, donde el legislativo no debe cuestionar acciones judiciales sin argumentos sólidos basados en la ley.

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Comparación Histórica con Mandatos Anteriores

Aunque el uso de uniformes militares por parte de mandatarios no es un fenómeno exclusivo de la administración actual, el contexto y la intención detrás de estos actos generan diferencias críticas en la interpretación constitucional. Presidentes anteriores como Gustavo Petro e Iván Duque han utilizado prendas exclusivas de las fuerzas armadas, pero siempre en el marco estricto de eventos y situaciones protocolarias que no implican una participación operativa directa ni el porte de armas letales. La crítica que Santiago Quirós y otros expertos diriggen al presidente Abelardo de la Espriella no recae en el gesto simbólico en sí mismo, sino en la supuesta extralimitación de funciones y en el uso inadecuado del vocabulario ante detenidos. Un ejemplo recurrente de esta conducta fue la respuesta exaltada del mandatario ante un capturado que le comentó que "los presidentes no dan órdenes de captura", momento en el cual Abelardo de la Espriella recurrió a un lenguaje ofensivo que ha sido condenado por expertos en derecho penal y constitucional.

Agenda Prioritaria y Desafíos de Gobierno

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella enfrenta estos cuestionamientos sobre su conducta en operativos policiales, el gobierno se encuentra con una agenda prioritaria que requiere atención inmediata y técnica para abordar las crisis nacionales más urgentes. Entre los asuntos que aún se encuentran sin atender a cabalidad destacan las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto y la compleja elaboración de la reforma fiscal, dos temas que demandan liderazgo político y técnico en lugar de intervenciones simbólicas en terreno. Santiago Quirós advierte que la falta de atención a estos problemas estructurales, sumada a la deriva hacia un discurso belicista e inconstitucional, puede erosionar la gobernabilidad y la confianza en el estado social de derecho, recordando que Colombia no puede estar sometida a un régimen militar en el poder ejecutivo y que el poder soberano debe recaer siempre en el pueblo por encima de consideraciones institucionales inadecuadas.