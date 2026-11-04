Santiago Saah Vergara, nueva promesa del ciclismo en la Vuelta de la Juventud

Santiago Saah Vergara debuta en la Vuelta de la Juventud con 204 corredores. El joven de 18 años de Marinilla combina esfuerzo, estudios y apoyo comunitario para competir en ruta.

El municipio de Marinilla, reconocido históricamente como tierra de campeones ciclistas como el recordado Ramón Hoyos Vallejo, vuelve a ser escenario de una nueva historia de superación. Santiago Saah Vergara, un joven de 18 años, inicia esta semana su participación en la primera Vuelta de la Juventud de su carrera, un evento de alto nivel que busca descubrir a las futuras estrellas del pedalismo nacional.

El ciclista de 18 años, quien reside en Antioquia, ya se ha posicionado como el mejor deportista juvenil de su localidad tras apenas dos años y medio de experiencia en ciclismo de ruta. Su debut en esta competencia nacional, que arrancó este miércoles en la ciudad de Cartago, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, marca un hito importante en su trayectoria deportiva y personal.

Also read Tour Femenino y Vuelta del Porvenir 2026: así será el recorrido por el Valle del Cauca

Orígenes y Superación Económica

La madre de Santiago, Dora Patricia Vergara López, es la fuerza impulsora detrás de los logros del joven. Ella posee una discapacidad en un pie y se dedica profesionalmente a labores de limpieza en hogares de otras personas. Los sacrificios diarios de su madre son el principal motor emocional de Santiago, quien anhela retribuirle algún día todo el apoyo brindado para perseguir sus sueños en el deporte.

Para sostener su carrera, el atleta debe equilibrar la formación académica con el trabajo físico. Actualmente, Santiago está culminando sus estudios de bachillerato a través de un sistema virtual. Además, realiza tareas auxiliares como empacar productos de mercería en una empresa local y se encarga del lavado y la organización de bicicletas, actividades esenciales para mantener su equipo en condiciones óptimas.

Advertisement

Progresión y Herramientas Deportivas

Su inicio en el deporte ocurrió en la disciplina de bicicrós, antes de que su tío y ex ciclista, Jorge Mario Vergara, lo motivara a explorar el ciclismo de ruta. Tras una salida decisiva entre los municipios de Marinilla y Rionegro, Santiago captivó con la especialidad en carretera. Inicialmente, debió entrenar con una bicicleta de hierro, utilizando esa máquina rudimentaria para identificar su aptitud natural para la escalada, una de sus principales fortalezas técnicas.

El acceso a equipamiento profesional llegó mediante un gesto de solidaridad. Una rifa organizada para financiar su primera bicicleta de ruta tuvo como ganadores a visitantes de Canadá. El ganador del sorteo entregó el dinero recaudado a Santiago y lo acompañó a una tienda de ciclismo en la ciudad de Medellín para que eligiera su propia bicicleta. Así, adquirió una marca Focus que se convirtió en su compañera fiel de entrenamiento.

Desafíos en la Competencia

Con el desarrollo físico del atleta, que mide 1,64 metros y pesa 50 kilos, la bicicleta Focus resultó ser pequeña para sus medidas actuales. Para resolver este problema, Santiago organizó un nuevo sorteo y logró obtener un cuadro de tamaño mayor, específicamente un modelo Specialized S-Works, aunque este equipo no estaba listo para su estreno oficial en la actual Vuelta de la Juventud.

Sus esfuerzos recientes en la carretera han dado resultados tangibles. En la Clásica de Marinilla, Santiago demostró su nivel siendo el mejor juvenil de la prueba. Este logro le abrió las puertas para ingresar a la Fundación Everet, un equipo profesional con sede en Bogotá, con el cual compite actualmente. La carrera reúne a un total de 204 corredores, muchos de ellos promesas destacadas del país.

Advertisement

Visión de Futuro y Apoyos

Previo a este evento nacional, Santiago tuvo un desempeño notable en una carrera en La Unión donde, a pesar de sufrir un pinchazo cerca del podio, terminó cuarto en la etapa y undécimo en la general. El joven reconoce sentir nervios por tratarse de su primera Vuelta de la Juventud, pero está convencido de su capacidad para competir y ganar experiencia de cara a la categoría sub-23.

Para consolidarse en el ciclismo colombiano y eventualmente buscar oportunidades en Europa, Santiago agradece a sus aliados. Reconoce la ayuda financiera de Ryan y Luisa por el equipo inicial, así como el soporte de su entrenador Rodrigo Rodríguez, Alejandro Zuluaga de Cotrafa, y Jorge Jaramillo y Ana María Jaramillo de la droguería Auxiliadora HC en Marinilla, quienes le han permitido perseverar ante las dificultades económicas del deporte.