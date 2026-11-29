El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, tocó el violín en el último concierto de La Pestilencia, uniendo la institución con el legado punk de la banda.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo, participó de manera inusual durante la despedida definitiva de la banda de rock La Pestilencia. El funcionario no portó discursos oficiales, sino que tomó un violín para integrarse en uno de los momentos más simbólicos de la historia musical de Colombia. Esta acción tuvo lugar el sábado 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus, marcando el fin de una era para el grupo que llevó cuatro décadas de trayectoria en los escenarios.

Participación Musical de la Autoridad Distrital

Santiago Trujillo ejecutó el violín durante la interpretación de la canción "Nadie Nos Obliga", un tema icónico de la agrupación liderada por Dilson Díaz. Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al funcionario en el escenario, acompañado por otros músicos durante el segmento sinfónico del concierto. Su presencia generó un impacto notable entre el público asistente y los espectadores que siguieron el evento a través de plataformas digitales.

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Esta intervención no fue una decisión improvisada de último momento. La programación oficial, publicada previamente por los organizadores, detallaba explícitamente un solo de violín a cargo de Santiago Trujillo. La puesta en escena estaba diseñada para reunir a decenas de músicos invitados, creando un puente formal entre la estructura institucional y la energía del rock bajo la tierra.

Reconocimiento Oficial a la Trayectoria del Grupo

Mientras el secretario de la Alcaldía Mayor de Bogotá tocaba su instrumento, la institución también oficiaba una ceremonia de homenaje. La Secretaría de Cultura entregó una distinción formal a La Pestilencia, reconociendo su aporte fundamental a la cultura de la ciudad y a la evolución del rock colombiano. Este acto institucional buscaba validar la carrera de la banda, fundada en 1986, tras cuarenta años de actividad ininterrumpida.

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La entrega del reconocimiento consolidó el carácter oficial del evento, que quedó registrado en el Portal Único de Espectáculos Públicos del Ministerio de las Culturas con la denominación "La Pestilencia - El Último Pogo". La administración distrital utilizó esta plataforma para sancionar y apoyar un cierre que trasciende lo meramente artístico, tocando fibras históricas y culturales de la capital.

Un Encuentro entre Instituciones y Subcultura Punk

La escena musical generada por la participación de Santiago Trujillo fusionó dos realidades que rara vez convergen sobre una misma tarima. Por un lado, la institucionalidad cultural de la ciudad representada por un alto funcionario distrital; por otro, una banda que construyó su identidad durante décadas desde la crítica social, la inconformidad y la estética punk.

Este contraste entre la autoridad establecida y la rebeldía musical no anuló el contenido de la música, sino que añadió una capa de significado histórico al cierre de la gira. La imagen del secretario interpretando una canción de La Pestilencia se convirtió en un símbolo visual de cómo las estructuras gubernamentales pueden dialogar con expresiones contraculturales sin perder su identidad.

Cierre Definitivo y Legado Artístico de la Banda

La noche del 28 de noviembre constituyó un evento de carácter definitivo para La Pestilencia. La agrupación había anunciado desde marzo que este sería su último espectáculo en vivo tras cuarenta años de historia. El concierto funcionó como un recorrido exhaustivo por su legado, contemplando más de cincuenta canciones y la participación de artistas de diferentes generaciones.

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Entre los músicos invitados que acompañaron a La Pestilencia se encontraron integrantes de agrupaciones destacadas del hardcore y metal colombiano, como Neurosis, Masacre, 1280 Almas y Fértil Miseria. También participaron artistas nacionales e internacionales que reforzaron la relevancia de la despedida. Además, la banda presentó "Escribo lo que olvido", un adelanto de su octavo y último álbum de estudio titulado "Buen Provecho".

El último concierto dejó una huella inesperada en la memoria colectiva del rock bogotano. La fusión de instrumentos clásicos como el violín con la potencia del punk, liderada por figuras como Dilson Díaz, culminó una etapa dorada de la música local. La participación de Santiago Trujillo sirvió como el broche final para una banda que dejó cuatro décadas de memoria, pogos y resistencia cultural en los escenarios de Bogotá.